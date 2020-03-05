Роман Герберта Уэллса "Человек-невидимка" к этому моменту прожил весьма активную экранную жизнь. В 1933-м вышел фильм Universal - как раз из тез самых, наплодив целый выводок "креативных" сиквелов. Были ещё близкий к тексту сериал BBC и далёкий от него триллер Пола Верховена, а в СССР вывернули сюжет наизнанку, сделав не отличавшегося высокими моральными принципами героя благородной жертвой. У Уоннелла невидимка Гриффин снова оказывается плохим, но повествование концентрируется вовсе не на нём, а на его супруге, которую он оголтело преследует. Собственно, название, наличие прозрачного героя и его фамилия - это всё, что связывает картину с книгой английского фантаста.

Тут следует отметить важную вещь: в течение первой - довольно продолжительной - своей части фильм делает вид, что никаких трейлеров перед премьерой не публиковалось и эксплуатируемая сюжетом интрига не раскрывалась в растиражированном синопсисе (как и в самом названии ленты, если уж совсем всерьёз говорить). Протагонистку играет Элизабет Мосс, и она постепенно - очень постепенно - начинает опасаться бойфренда-"абьюзера", от которого сбежала и который вскоре после этого вроде как покончил с собой. Ей, разумеется, никто не верит, а близкие недвусмысленно намекают на желательность обращения к специалистам по психическим расстройствам. Вместе с тем сомневаться предлагается - посредством саспенса и ложных пугалок - и зрителю, прекрасно знающему, к чему всё идёт. Но перехода к дальнейшему развитию событий придётся терпеливо подождать.

Итак, как и у Уэллса, гениальный учёный и по совместительству - безумный социопат, нашёл способ (несколько отличный от книжного, но не суть) становиться невидимым. И не нашёл этому поистине сногсшибательному изобретению лучшего применения, чем доставать свою бывшую, хотя она видеть его не может (поначалу - лишь фигурально выражаясь). В общем, редкий чудак на букву "ч" этот Гриффин. Для пущей убедительности он инсценирует своё самоубийство. Каким именно образом - не вполне ясно, и с этим фактом нам предлагается мириться, как и с рядом малообъяснимых сюжетных деталей. Потому что всё внимание требуется уделять страданиям преследуемой им супруги. Тут всё понятно: дух времени, повестка дня. Женщину преследует одержимый псих, а ей никто не верит. Будто не кино смотришь, а сводку голливудских светских новостей читаешь.

Иллюстрирована эта сводка многочисленными крупными планами лица и прочих частей тела терзающейся и терзаемой Элизабет Мосс, а это, как хорошо знает аудитория "Рассказа служанки", на которой этот своеобразный способ воздействия на органы зрения с переменным успехом испытывают уже три сезона, удовольствие для ограниченного круга ценителей. Всем прочим следует помнить о том, что второе (из двух) главных действующих лиц большую часть времени пребывает в режиме невидимости, так что всю гамму мук, изображаемых Элизабет, они прочувствуют вместе с ней.

Вокруг третируемой жертвы сталкинга творится всякая зловещая дичь - мистер Гриффин, даром что псих, имеет очевидный вкус к драматизму, превращая кампанию своих идиотских приставаний и до смешного мелочных пакостей в… ну да, в фильм студии Blumhouse. Способствуют ему в этом эффектная операторская работа Стефана Душьо (с Уоннеллом он уже работал над "Апгрейдом") и давящее звуковое сопровождение от Бенджамина Уоллфиша (признанного мастера своего дела с "Оно", "Бегущим по лезвию 2049" и кучкой хорроров в портфолио). Одновременно они призваны отвлечь зрителя от упомянутых выше сценарных несуразностей, с умилительной невозмутимостью готовящих почву для финальных твистов, один из которых неубедителен, а второй смехотворен.

Что бы ни вышло у Universal с новым монструарием, направление мысли его заправил пока выглядит не менее предсказуемо, чем "неожиданная" развязка "Человека-невидимки". Ещё один фильм о затравленной барышне, которую харассит съехавший с катушек белый богатый беспредельщик. Ну надо же.

2.5