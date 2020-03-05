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Видеть тебя не могу

"Человек-невидимка": очертанья тают в темноте

Рецензии
    05.03.2020, 23:18
Текст:   Дмитрий Сосновский
С первого раза перезапуск классической вселенной монстров у Universal не задался - про "Мумию" 2017 года все поспешили забыть. Но крест на амбициозном начинании руководители компании всё-таки ставить не стали, вместо этого решив попытаться возродить культовые образы при помощи нестандартных методов. Непростая миссия была доверена Джейсону Блуму, сожравшему на ниве производства ужастиков не один десяток среднего размера бультерьеров, а также режиссёру и сценаристу Ли Уоннеллу, участвовавшему в создании "Пилы", уже потренировавшемуся в режиссёрском качестве на третьем "Астрале" и недавно снявшему дешёвую и сердитую альтернативу "Веному" - крепенький киберпанк "Апгрейд".
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru
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Роман Герберта Уэллса "Человек-невидимка" к этому моменту прожил весьма активную экранную жизнь. В 1933-м вышел фильм Universal - как раз из тез самых, наплодив целый выводок "креативных" сиквелов. Были ещё близкий к тексту сериал BBC и далёкий от него триллер Пола Верховена, а в СССР вывернули сюжет наизнанку, сделав не отличавшегося высокими моральными принципами героя благородной жертвой. У Уоннелла невидимка Гриффин снова оказывается плохим, но повествование концентрируется вовсе не на нём, а на его супруге, которую он оголтело преследует. Собственно, название, наличие прозрачного героя и его фамилия - это всё, что связывает картину с книгой английского фантаста.

Тут следует отметить важную вещь: в течение первой - довольно продолжительной - своей части фильм делает вид, что никаких трейлеров перед премьерой не публиковалось и эксплуатируемая сюжетом интрига не раскрывалась в растиражированном синопсисе (как и в самом названии ленты, если уж совсем всерьёз говорить). Протагонистку играет Элизабет Мосс, и она постепенно - очень постепенно - начинает опасаться бойфренда-"абьюзера", от которого сбежала и который вскоре после этого вроде как покончил с собой. Ей, разумеется, никто не верит, а близкие недвусмысленно намекают на желательность обращения к специалистам по психическим расстройствам. Вместе с тем сомневаться предлагается - посредством саспенса и ложных пугалок - и зрителю, прекрасно знающему, к чему всё идёт. Но перехода к дальнейшему развитию событий придётся терпеливо подождать.

Итак, как и у Уэллса, гениальный учёный и по совместительству - безумный социопат, нашёл способ (несколько отличный от книжного, но не суть) становиться невидимым. И не нашёл этому поистине сногсшибательному изобретению лучшего применения, чем доставать свою бывшую, хотя она видеть его не может (поначалу - лишь фигурально выражаясь). В общем, редкий чудак на букву "ч" этот Гриффин. Для пущей убедительности он инсценирует своё самоубийство. Каким именно образом - не вполне ясно, и с этим фактом нам предлагается мириться, как и с рядом малообъяснимых сюжетных деталей. Потому что всё внимание требуется уделять страданиям преследуемой им супруги. Тут всё понятно: дух времени, повестка дня. Женщину преследует одержимый псих, а ей никто не верит. Будто не кино смотришь, а сводку голливудских светских новостей читаешь.

Фото: kinopoisk.ru
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Иллюстрирована эта сводка многочисленными крупными планами лица и прочих частей тела терзающейся и терзаемой Элизабет Мосс, а это, как хорошо знает аудитория "Рассказа служанки", на которой этот своеобразный способ воздействия на органы зрения с переменным успехом испытывают уже три сезона, удовольствие для ограниченного круга ценителей. Всем прочим следует помнить о том, что второе (из двух) главных действующих лиц большую часть времени пребывает в режиме невидимости, так что всю гамму мук, изображаемых Элизабет, они прочувствуют вместе с ней.

Вокруг третируемой жертвы сталкинга творится всякая зловещая дичь - мистер Гриффин, даром что псих, имеет очевидный вкус к драматизму, превращая кампанию своих идиотских приставаний и до смешного мелочных пакостей в… ну да, в фильм студии Blumhouse. Способствуют ему в этом эффектная операторская работа Стефана Душьо (с Уоннеллом он уже работал над "Апгрейдом") и давящее звуковое сопровождение от Бенджамина Уоллфиша (признанного мастера своего дела с "Оно", "Бегущим по лезвию 2049" и кучкой хорроров в портфолио). Одновременно они призваны отвлечь зрителя от упомянутых выше сценарных несуразностей, с умилительной невозмутимостью готовящих почву для финальных твистов, один из которых неубедителен, а второй смехотворен.

Что бы ни вышло у Universal с новым монструарием, направление мысли его заправил пока выглядит не менее предсказуемо, чем "неожиданная" развязка "Человека-невидимки". Ещё один фильм о затравленной барышне, которую харассит съехавший с катушек белый богатый беспредельщик. Ну надо же.

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