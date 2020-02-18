Новости

Приступ Дмитрия Диброва попал на видео 19:45
Назван диагноз Дмитрия Диброва 19:23
"Лед 2" возглавил российский прокат 18:44
Актер Джейсон Дэвис умер в 35 лет 17:59
Актриса Шерил Сандерс убита в перестрелке со своим бывшим мужем 17:51

Вышел русский трейлер "Человека-невидимки" со звездой "Рассказа служанки"

Новости
    18.02.2020, 18:24
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

В Сети появился русский трейлер параноидального фантастического триллера "Человек-невидимка", снятого по мотивам (сильно по мотивам) одноимённого классического романа Герберта Уэллса.

Фото: kinopoisk.ru
Вышел русский трейлер фильма ужасов "Заклятье. Дом 32"

По его сюжету, напомним, психопат, одержимый своей бывшей спутницей жизни, инсценирует собственное самоубийство и начинает её преследовать. Будучи при этом невидимым.

Преследуемую жертву играет звезда "Рассказа служанки" Элизабет Мосс.

Также в ролях: Оливер Джексон-Коэн ("Призраки дома на холме"), Элдис Ходж ("Город на холме"), Сторм Рейд ("Излом времени"), Харриет Дайер ("Смертоносная земля"), Бенедикт Харди ("Некромант"), Амали Голден ("Тор: Рагнарёк").

Премьера в России - 5 марта.

Напомним, Элизабет Бэнкс, недавно отметившаяся провальным перезапуском "Ангелов Чарли"обвинившая в неудаче мужчин-шовинистов), параллельно занялась фильмом под названием "Женщина-невидимка".

Новости

Умер диджей Эндрю Уэзеролл 17:32
Дмитрий Дибров прокомментировал свой обморок 17:06
Вышел русский трейлер фильма ужасов "Заклятье. Дом 32" 17:00
Тормунд из "Игры престолов" сыграет Чудовище в "Ведьмаке" от Netflix 16:13
⧣ США
Фото: youtube.com/ Walt Disney Studios
15-летняя диснеевская актриса Никита Перл Валигва умерла от рака мозга 14:45
Темнокожий ведьмак появится во втором сезоне шоу от Netflix 17.02.2020
Сапковский: Чернокожие эльфы и Геральт-женщина - это нормально 17.02.2020
⧣ трейлер
Фото: youtube.com/ HBO
Вышел трейлер "Беги" - нового сериала автора "Кошелки" 15:22
Вышел трейлер феминистской космооперы "Бродячая королева" 17.02.2020
Вышел трейлер российской кибердрамы Sheena667 16.02.2020
⧣ фантастика
Фото: youtube.com/ EZRyderX47
Видео: Человек-паук и Железный человек попали "назад в будущее" 17.02.2020
В Сеть слили видео со съемок новой "Матрицы" 16.02.2020
"Красная Армия всех сильней": вышел тизер новых "Очень странных дел" 14.02.2020