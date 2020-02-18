Вышел русский трейлер "Человека-невидимки" со звездой "Рассказа служанки"

В Сети появился русский трейлер параноидального фантастического триллера "Человек-невидимка", снятого по мотивам (сильно по мотивам) одноимённого классического романа Герберта Уэллса.

По его сюжету, напомним, психопат, одержимый своей бывшей спутницей жизни, инсценирует собственное самоубийство и начинает её преследовать. Будучи при этом невидимым.

Преследуемую жертву играет звезда "Рассказа служанки" Элизабет Мосс.

Также в ролях: Оливер Джексон-Коэн ("Призраки дома на холме"), Элдис Ходж ("Город на холме"), Сторм Рейд ("Излом времени"), Харриет Дайер ("Смертоносная земля"), Бенедикт Харди ("Некромант"), Амали Голден ("Тор: Рагнарёк").

Премьера в России - 5 марта.

Напомним, Элизабет Бэнкс, недавно отметившаяся провальным перезапуском "Ангелов Чарли" (и обвинившая в неудаче мужчин-шовинистов), параллельно занялась фильмом под названием "Женщина-невидимка".