Режиссер провальных "Ангелов Чарли" снимет "Женщину-невидимку"

"Ангелы Чарли" (наша рецензия) Элизабет Бэнкс, скверно встреченный и зрителями, и критикой ребут серии, кассово провалился (менее 45 миллионов сборов по миру)… но кого это теперь остановит, если речь заходит о сильных женщинах?!

Подтверждение столь умиляющей лояльности - новый проект Бэнкс на Universal Pictures, где она поставит "Женщину-невидимку" (Invisible Woman). Сама в ней и сыграв. Контракт уже подписан.

Доводкой сценария сейчас занимается Эрин Крессида Уилсон ("Девушка в поезде", "Секретарша").

Продюсеры - Макс Хандельман, работавший на "Ангелах Чарли", и актриса Элисон Смолл, сообщает Variety.

Подробностей по сюжету и даже по жанру проекта нет. Даты тоже пока не обозначены.

Напомним, что перед тем вышел трейлер нового "Человека-невидимки". Где изначально на главную роль пообещали Джонни Деппа, но после всё спешно переиграли и выдвинули на ведущую позицию тезку Бэнкс по фамилии Мосс.

Кстати, ранее тема невидимых барышень поднималась на мировых экранах неоднократно. Вспомним хотя бы номинировавшуюся на "Оскар" за лучшие спецэффекты "Женщину-невидимку" сороковых.