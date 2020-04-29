Замедление глобальной экономики и соответствующее падение спроса на энергоносители может не лучшим образом отразиться на инвестиционных планах российских компаний нефтегазового сектора.

Ввиду сильной волатильности рынков нефти и газа компании заняли выжидательную позицию и пока не спешат пересматривать ранее намеченные приоритеты. Однако эксперты уже выделяют наиболее уязвимые с точки зрения инвестиционной стабильности проекты российского ТЭК.

Проект Энергетической стратегии РФ до 2035 года рассматривает топливно-энергетический комплекс как одну из основ национальной экономики, которая формирует значительную часть бюджетных доходов. Как отметил премьер РФ Михаил Мишустин на недавнем заседании правительства, посвященном развитию отрасли: "Необходимо работать на будущее, правильно оценивать изменения, которые происходят в мировой энергетике, - с учетом развития технологий, структуры производства, спроса. Уже сейчас планировать свои действия на период восстановления глобальных рынков. И выстраивать энергетическую политику государства. Стратегия будет выполняться в два этапа. На первом - до 2024 года включительно - скоординируем ее с действующими государственными программами. А главное - с национальными целями, национальными проектами и Комплексным планом модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. Также мы продолжим развивать технологии добычи нефти, газа, угля, производство СПГ. Диверсифицировать экспорт энергоносителей. И одновременно будем продолжать газификацию российских регионов".

В контексте общих задач российские компании ТЭК рассматривают необходимость уточнения ранее заявленных планов с нынешним состоянием рынка. Так, в середине апреля правление "Газпрома" приняло к сведению информацию о статусе реализации крупнейших инвестиционных проектов с дальнейшим рассмотрением этого вопроса на совете директоров холдинга. При этом основные проекты планируются к реализации в рабочем порядке. По сообщениям компании, на сегодня в рамках Восточной газовой программы продолжается наращивание добычи и газотранспортных мощностей. На Чаяндинском месторождении в Якутии идет сооружение объектов, необходимых для его выхода на проектный уровень добычи - 25 миллиардов кубометров ежегодно. В частности, идет соответствующее расширение мощности действующей установки комплексной подготовки газа, которая обеспечивает подачу газа в газопровод "Сила Сибири".

Топливно-энергетический комплекс формирует значительную часть бюджетных доходов

На "Силе Сибири" в этом году также планируется завершить строительство второй компрессорной станции - "Иван Москвитин". На Ковыктинском месторождении в Иркутской области продолжается эксплуатационное бурение. В работе находится семь буровых установок, в следующем году их количество будет увеличено до 18 единиц. К сооружению участка газопровода от Ковыктинского до Чаяндинского месторождения компания намерена приступить в III квартале нынешнего года.

Кроме того, в 2020 году запланирован запуск установки мембранного выделения гелиевого концентрата. Статус реализации проекта строительства Амурского газоперерабатывающего завода достигает 58 процентов. На первой и второй технологических линиях предприятия завершается монтаж основного оборудования, идет его подготовка к пусконаладке. На третьей и четвертой линиях устанавливается газоразделительное оборудование. Запуск ТЭС "Свободненская" мощностью 160 МВт, которая будет обеспечивать предприятие электроэнергией, планируется в конце 2020 года.

Ведется расширение газопровода "Сахалин - Хабаровск - Владивосток". На участке от Комсомольска-на-Амуре до Хабаровска построено 66 из 390 километров линейной части газопровода.

Последовательно расширяется Северный газотранспортный коридор. Идет сооружение компрессорных станций и цехов на газопроводах "Бованенково - Ухта-2" и "Ухта - Торжок-2". Реализуется проект развития газотранспортных мощностей на участке от Грязовца до строящейся КС "Славянская". Продолжаются работы на строящемся комплексе по производству, хранению и отгрузке СПГ в районе компрессорной станции "Портовая".

Кроме этого, до конца 2020 года планируется начать освоение Тазовского месторождения. А на полуострове Ямал в 2020 году Газпром планирует, в частности, ввести в эксплуатацию 52 новые газовые скважины на Бованенковском месторождении. На Харасавэйском месторождении начаты работы по сварке труб для газосборных коллекторов и газопровода-подключения до Бованенковского месторождения. В этом году на Харасавэйском месторождении предусмотрено также начало эксплуатационного бурения, строительства УКПГ и дожимной компрессорной станции.

25 миллиардов кубометров природного газа ежегодно планируется добывать на Чаяндинском месторождении

В то же время свои коррективы в деятельность компании вносит заявление Shell о выходе из сделки с "Газпром нефтью" по освоению месторождений в ЯНАО. В связи с этим "Газпром нефть" самостоятельно продолжит финансирование и разработку активов в Ямало-Ненецком автономном округе, входивших в периметр создаваемого предприятия. Это Меретояхинское месторождение, Тазовский, Северо-Самбургский и два Западно-Юбилейных участка, уточняют в "Газпром нефти".

Поддержку еще одному лидеру российского ТЭК - "Роснефти" - должен составить закон о налоговых льготах для нефтегазовых проектов в Арктике. Он предоставляет налоговые послабления для Ванкорского кластера компании, расположенного в Красноярском крае. Так, для добычи на шельфе ставка НДПИ установлена на уровне пяти процентов для нефти и одного процента для газа на следующие 15 лет промышленной добычи.

Ясность на инвестиционном горизонте в нефтегазе будет зависеть от темпов восстановления мировой экономики

Для СПГ и газохимических проектов закон устанавливает нулевой налог на 12 лет с момента первой продажи или до достижения накопленной добычи газа 250 миллиардов кубов. Как отмечает директор аналитического департамента "Альпари" Александр Разуваев, на ключевых месторождениях страны себестоимость добычи составляет 3-5 долларов, так что российские нефтяники будут в плюсе и при 10 долларах за баррель. Однако не исключено, что бурение Арктики даже с налоговыми льготами "Роснефти" придется отложить, полагает эксперт. Низкие цены на нефть ставят под вопрос дальнейшее развитие новых проектов в Восточной Сибири, на арктическом шельфе и в Арктике, разработку трудноизвлекаемых запасов.

Текущая ситуация уже повлияла на инвестиционные планы ЛУКОЙЛа. Ранее ЛУКОЙЛ планировал направить на инвестиции 550 миллиардов рублей. Но в связи с резким падением цен на нефть руководство компании решило сократить свои расходы. Ранее крупнейшие акционеры компании заявили о готовности направить часть своих дивидендов за прошлый год в специальный фонд, чтобы поддержать инвестиционную активность компании.

Таким образом, прояснение инвестиционных горизонтов в нефтегазовой отрасли будет зависеть как от глобальных трендов восстановления мировой экономики, так и способности грамотно распределять и оптимизировать свои финансовые возможности и резервы.