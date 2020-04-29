Федеральный закон от 24 апреля 2020 г. N 148-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 17 апреля 2020 года

Одобрен Советом Федерации 17 апреля 2020 года

Статья 1

Пункт "г" части второй статьи 6 Федерального закона от 8 мая 1994 года N 3-ФЗ "О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" (в редакции Федерального закона от 5 июля 1999 года N 133-ФЗ) (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, N 2, ст. 74; 1999, N 28, ст. 3466; 2001, N 32, ст. 3317; 2002, N 30, ст. 3033; 2003, N 27, ст. 2700; 2005, N 19, ст. 1749; N 30, ст. 3104; 2006, N 29, ст. 3123; 2007, N 10, ст. 1151; 2008, N 52, ст. 6229; 2009, N 7, ст. 772; N 20, ст. 2391; 2011, N 1, ст. 16; N 43, ст. 5975; 2013, N 19, ст. 2329; N 27, ст. 3439; 2014, N 26, ст. 3397; 2015, N 27, ст. 3987; N 41, ст. 5639; 2019, N 40, ст. 5488; N 51, ст. 7484) дополнить словами ", за исключением участия на безвозмездной основе в деятельности коллегиального органа организации на основании акта Президента Российской Федерации или акта Правительства Российской Федерации с уведомлением соответствующей палаты Федерального Собрания Российской Федерации".

Статья 2

Статью 13 Федерального закона от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 42, ст. 5005; 2003, N 27, ст. 2709) дополнить пунктом 11 следующего содержания:

"11. Депутату, осуществляющему депутатскую деятельность без отрыва от основной деятельности, для осуществления своих полномочий гарантируется сохранение места работы (должности) на период, продолжительность которого устанавливается законом субъекта Российской Федерации и не может составлять в совокупности менее двух и более шести рабочих дней в месяц.".

Статья 3

Часть 5 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 40, ст. 3822; 2004, N 25, ст. 2484; 2005, N 30, ст. 3104; 2006, N 1, ст. 10; N 8, ст. 852; N 31, ст. 3427; 2007, N 10, ст. 1151; N 43, ст. 5084; N 45, ст. 5430; 2008, N 52, ст. 6229; 2009, N 52, ст. 6441; 2011, N 31, ст. 4703; N 48, ст. 6730; N 49, ст. 7039; 2014, N 22, ст. 2770; N 26, ст. 3371; N 52, ст. 7542; 2015, N 10, ст. 1393; N 27, ст. 3978; N 45, ст. 6204; 2016, N 1, ст. 66; 2017, N 15, ст. 2139; N 24, ст. 3476; N 31, ст. 4766; 2018, N 17, ст. 2432; N 32, ст. 5100; N 45, ст. 6837; 2019, N 30, ст. 4130; N 51, ст. 7484) дополнить абзацем следующего содержания:

"Депутату представительного органа муниципального образования для осуществления своих полномочий на непостоянной основе гарантируется сохранение места работы (должности) на период, продолжительность которого устанавливается уставом муниципального образования в соответствии с законом субъекта Российской Федерации и не может составлять в совокупности менее двух и более шести рабочих дней в месяц.".

Президент Российской Федерации В. Путин