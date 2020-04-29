Федеральный закон от 24 апреля 2020 г. N 149-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 17 апреля 2020 года

Одобрен Советом Федерации 17 апреля 2020 года

Статья 1

Внести в Закон Российской Федерации от 27 ноября 1992 года N 4015-I "Об организации страхового дела в Российской Федерации" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 2, ст. 56; Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 1, ст. 4; 2002, N 12, ст. 1093; 2003, N 50, ст. 4858; 2005, N 10, ст. 760; 2012, N 53, ст. 7592; 2013, N 30, ст. 4067; 2014, N 23, ст. 2934; N 30, ст. 4224; 2016, N 22, ст. 3094; N 26, ст. 3863; N 27, ст. 4296; 2017, N 31, ст. 4830; 2018, N 31, ст. 4840; 2019, N 49, ст. 6953) следующие изменения:

1) в статье 61:

а) наименование после слова "страхователем" дополнить словами "(застрахованным лицом, выгодоприобретателем)";

б) в пункте 1:

в абзаце первом слова "указанного в пункте 6 статьи 6 настоящего Закона официального сайта страховщика в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" заменить словами "официальных сайтов страховщика, страхового агента, страхового брокера в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" или мобильных приложений страховщика, страхового агента, страхового брокера, осуществляющих автоматизированные создание и отправку информации в информационную систему страховщика", слова "указанный официальный сайт страховщика может" заменить словами "официальный сайт, мобильное приложение страховщика могут", после слов "между страхователем" дополнить словами "(застрахованным лицом, выгодоприобретателем)";

в абзаце втором слова "указанному официальному сайту" заменить словами "официальному сайту, мобильному приложению";

дополнить абзацами следующего содержания:

"В целях настоящей статьи под мобильным приложением понимается программное обеспечение страховщика, страхового агента, страхового брокера, применяемое страхователем (застрахованным лицом, выгодоприобретателем) для обмена информацией в электронной форме между ним и страховщиком с использованием технического устройства (мобильного телефона, смартфона или компьютера, включая планшетный компьютер), подключенного к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Порядок использования мобильного приложения размещается на официальных сайтах страховщика, страхового агента, страхового брокера в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Технические средства информационных систем страховщика, используемые для совершения действий, предусмотренных настоящей статьей, должны размещаться на территории Российской Федерации.";

в) пункт 4 после слов "физическому лицу" дополнить словами "(за исключением физического лица, зарегистрированного в установленном законодательством Российской Федерации порядке в качестве индивидуального предпринимателя, в случае страхования его имущественных интересов, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности)";

г) дополнить пунктом 41 следующего содержания:

"41. По требованию страхователя (застрахованного лица, выгодоприобретателя) страховщик предоставляет распечатанные на бумажном носителе и заверенные им копии электронных документов без взимания дополнительной платы.";

д) пункт 5 изложить в следующей редакции:

"5. Страховые агенты, страховые брокеры при наличии полномочий, предоставленных страховщиком, вправе участвовать в обмене информацией, указанной в абзаце первом пункта 1 настоящей статьи, в электронной форме между страхователем (застрахованным лицом, выгодоприобретателем) и страховщиком, а также оказывать от имени и за счет страховщика услуги, связанные с добровольным страхованием, в электронной форме.

Порядок участия страхового агента или действующего от имени страховщика страхового брокера в обмене информацией, указанной в абзаце первом пункта 1 настоящей статьи, в электронной форме между страхователем (застрахованным лицом, выгодоприобретателем) и страховщиком, включая порядок доступа страхового агента, страхового брокера к информационной системе страховщика, устанавливается страховщиком в гражданско-правовом договоре, заключенном со страховым агентом, или в договоре об оказании услуг, заключенном со страховым брокером.

Страховые агенты, осуществляющие деятельность, указанную в абзаце первом настоящего пункта, должны соблюдать требования к обеспечению защиты информации при осуществлении деятельности в сфере финансовых рынков, установленные Банком России в соответствии со статьей 764-1 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".

Страховой агент, страховой брокер не вправе подписывать от имени страховщика договор страхования в виде электронного документа электронной подписью страхового агента, страхового брокера, а также получать страховую премию (страховые взносы) от страхователя по соответствующему договору страхования.

Страховой брокер не вправе заключать договор страхования в виде электронного документа от имени и за счет страхователя - физического лица или от своего имени, но за счет страхователя - физического лица. В случае заключения страховым брокером договора страхования в виде электронного документа от своего имени, но за счет страхователя - юридического лица указанный договор должен быть подписан усиленными квалифицированными электронными подписями страховщика, страхового брокера, страхователя - юридического лица.

Страховой агент, страховой брокер обязаны обеспечить возможность ознакомления страхователя с правилами страхования до заключения договора страхования (в том числе путем указания ссылок на документы, размещенные на официальном сайте страховщика в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"), а также получение от страхователя - физического лица подтверждения ознакомления с правилами страхования, подписанного простой электронной подписью страхователя - физического лица.

Страховщик не вправе ссылаться на нарушение страховым агентом, страховым брокером положений, установленных настоящим пунктом, как на основание для отказа в осуществлении страховой выплаты или выплаты страховой суммы.

Участие страхового агента, страхового брокера в обмене информацией, указанной в абзаце первом пункта 1 настоящей статьи, а также осуществление ими деятельности по оказанию услуг, связанных с обязательным страхованием, в электронной форме допускается в случаях, установленных федеральными законами о конкретных видах обязательного страхования.";

2) в статье 8:

а) в пункте 3:

абзац первый после слова "страхователей" дополнить словами "(застрахованных лиц, выгодоприобретателей)";

абзац второй после слова "страхователем" дополнить словами "(застрахованным лицом, выгодоприобретателем)";

б) абзац третий пункта 5 после слова "услуг" дополнить словами ", в том числе в электронной форме,";

в) в абзаце первом пункта 6 слова "Страховщик при заключении со страховым брокером договора" заменить словами "В договоре", слово "определяет" заменить словами "определяются, в частности,", слова "его права, обязанности" заменить словами "права и обязанности сторон";

г) абзац первый пункта 8 после слов "оказываемых услуг," дополнить словами "в том числе в электронной форме,";

д) в пункте 10 слова "Страховые агенты и страховые брокеры - юридические лица" заменить словами "Страховой агент при наличии у него сайта и страховой брокер";

е) пункт 11 после слов "или договора)," дополнить словами "сведения о видах страхования, по которым страховой агент, страховой брокер уполномочены страховщиком оказывать услуги, связанные со страхованием, в том числе в электронной форме, перечень оказываемых услуг, а также доменное имя и (или) сетевой адрес официальных сайтов страхового агента (при наличии), страхового брокера в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";

3) пункт 1 статьи 281 дополнить подпунктом 7 следующего содержания:

"7) защита информации.";

4) пункт 4 статьи 329 признать утратившим силу.

Статья 2

Внести в Федеральный закон от 25 апреля 2002 года N 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 18, ст. 1720; 2007, N 49, ст. 6067; 2008, N 30, ст. 3616; 2009, N 52, ст. 6438; 2010, N 17, ст. 1988; 2011, N 1, ст. 4; N 27, ст. 3881; N 29, ст. 4291; N 49, ст. 7040; 2012, N 31, ст. 4319, 4320; 2013, N 30, ст. 4084; 2014, N 30, ст. 4224; 2015, N 48, ст. 6715; 2016, N 26, ст. 3883; 2017, N 14, ст. 2008; 2018, N 52, ст. 8102; 2019, N 18, ст. 2212; N 23, ст. 2905) следующие изменения:

1) пункт 72 статьи 15 дополнить абзацами следующего содержания:

"Право участвовать в обмене информацией в электронной форме между страхователем (застрахованным лицом, выгодоприобретателем) и страховщиком при оказании страховым агентом, страховым брокером услуг, связанных с заключением, изменением, расторжением и исполнением договоров обязательного страхования, предоставляется страховщиком страховому агенту или страховому брокеру с учетом требований Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года N 4015-I "Об организации страхового дела в Российской Федерации".

При заключении договора обязательного страхования в виде электронного документа порядок обмена информацией между страхователем (застрахованным лицом, выгодоприобретателем), страховым агентом, страховым брокером и страховщиком определяется правилами профессиональной деятельности профессионального объединения страховщиков с учетом требований Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года N 4015-I "Об организации страхового дела в Российской Федерации".";

2) подпункт "ф" пункта 1 статьи 26 дополнить словами ", а также обеспечивающими обмен информацией между страхователем (застрахованным лицом, выгодоприобретателем) и страховщиком при заключении договора обязательного страхования в виде электронного документа".

Статья 3

Внести в статью 91 Федерального закона от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 43, ст. 4190; Российская газета, 2020, 3 апреля) следующие изменения:

1) в пункте 1:

а) дополнить новым абзацем третьим следующего содержания:

"Любое лицо, на которое распространяется действие моратория, вправе заявить об отказе от применения в отношении его моратория, внеся сведения об этом в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве. После опубликования заявления об отказе лица от применения в отношении его моратория действие моратория не распространяется на такое лицо, в отношении его самого и его кредиторов ограничения прав и обязанностей, предусмотренные пунктами 2 и 3 настоящей статьи, не применяются.";

б) абзац третий считать абзацем четвертым;

в) дополнить абзацем следующего содержания:

"В случае продления Правительством Российской Федерации действия моратория ранее сделанное заявление об отказе лица от применения в отношении его моратория, предусмотренное абзацем третьим настоящего пункта, утрачивает силу. При этом любое лицо, на которое распространяется действие моратория, вправе повторно заявить об отказе от применения в отношении его моратория, внеся сведения об этом в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве в порядке, установленном абзацем третьим настоящего пункта.";

2) абзац первый пункта 2 после слов "признании должника банкротом" дополнить словами "в отношении лиц, на которых распространяется действие моратория";

3) подпункт 4 пункта 4 признать утратившим силу.

Статья 4

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением статьи 2 настоящего Федерального закона.

2. Статья 2 настоящего Федерального закона вступает в силу по истечении девяноста дней после дня официального опубликования настоящего Федерального закона.

3. Страховщики должны привести реестры страховых агентов и страховых брокеров в соответствие с требованиями, установленными пунктом 11 статьи 8 Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года N 4015-I "Об организации страхового дела в Российской Федерации" (в редакции настоящего Федерального закона), до 1 августа 2020 года.

4. Сделки, указанные в подпункте 4 пункта 4 статьи 91 Федерального закона от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (в редакции Федерального закона от 1 апреля 2020 года N 98-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций") и совершенные до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, не являются ничтожными (пункт 2 статьи 422 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Президент Российской Федерации В. Путин