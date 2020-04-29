Федеральный закон от 24 апреля 2020 г. N 147-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам контроля за эффективностью и качеством осуществления переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий"

Принят Государственной Думой 14 апреля 2020 года

Одобрен Советом Федерации 17 апреля 2020 года

Статья 1

Внести в пункт 3 статьи 7 Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 года N 1032-I "О занятости населения в Российской Федерации" (в редакции Федерального закона от 20 апреля 1996 года N 36-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1991, N 18, ст. 565; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 17, ст. 1915; 1999, N 29, ст. 3696; 2003, N 2, ст. 160; 2004, N 35, ст. 3607; 2006, N 1, ст. 10; 2007, N 1, ст. 21; 2008, N 52, ст. 6242; 2010, N 30, ст. 3993; 2011, N 49, ст. 7039; 2013, N 27, ст. 3477; 2014, N 49, ст. 6928; N 52, ст. 7536; 2018, N 1, ст. 60; N 28, ст. 4154; N 41, ст. 6190) следующие изменения:

1) подпункт 11 изложить в следующей редакции:

"11) утверждение порядка осуществления контроля за нормативно-правовым регулированием, осуществляемым органами государственной власти субъектов Российской Федерации в части осуществления социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными;";

2) дополнить подпунктом 111 следующего содержания:

"111) осуществление контроля за нормативно-правовым регулированием, осуществляемым органами государственной власти субъектов Российской Федерации в части осуществления социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными, с правом направления обязательных для исполнения предписаний об отмене соответствующих нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации или о внесении в них изменений;";

3) подпункт 12 изложить в следующей редакции:

"12) утверждение в соответствии с правилами, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации, порядка осуществления контроля за эффективностью и качеством осуществления органами государственной власти субъектов Российской Федерации переданного им в соответствии с пунктом 1 статьи 71 настоящего Закона полномочия по осуществлению социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными;";

4) дополнить подпунктом 121 следующего содержания:

"121) осуществление контроля за эффективностью и качеством осуществления органами государственной власти субъектов Российской Федерации переданного им в соответствии с пунктом 1 статьи 71 настоящего Закона полномочия по осуществлению социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными;";

5) в подпункте 13 слова "осуществление проверок," исключить.

Статья 2

Внести в статью 51 Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-I "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" (в редакции Закона Российской Федерации от 18 июня 1992 года N 3061-I) (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1991, N 21, ст. 699; Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 32, ст. 1861; Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 52, ст. 7539; 2016, N 27, ст. 4238) следующие изменения:

1) часть девятую дополнить пунктом 31 следующего содержания:

"31) утверждает в соответствии с правилами, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации, порядок осуществления контроля за эффективностью и качеством осуществления органами государственной власти субъектов Российской Федерации переданного в соответствии с частью первой настоящей статьи полномочия;";

2) в части десятой слова "и надзор за полнотой" заменить словами "за эффективностью";

3) в пункте 2 части одиннадцатой слова "и надзора за полнотой" заменить словами "за эффективностью".

Статья 3

Внести в статью 31 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года N 4979-I "О ветеринарии" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 24, ст. 857; Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 50, ст. 6614; 2011, N 30, ст. 4590; 2015, N 29, ст. 4359; 2019, N 52, ст. 7765) следующие изменения:

1) в пункте 3:

а) дополнить подпунктом 11 следующего содержания:

"11) утверждает в соответствии с правилами, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации, порядок осуществления контроля за эффективностью и качеством осуществления органами государственной власти субъекта Российской Федерации переданных полномочий, указанных в пункте 1 настоящей статьи;";

б) подпункт 6 признать утратившим силу;

в) подпункт 7 дополнить словами ", с правом направления предписаний о приведении нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, принятых по вопросам осуществления переданных полномочий, в соответствие с законодательством Российской Федерации";

г) подпункт 10 изложить в следующей редакции:

"10) вносит в Правительство Российской Федерации предложения, подготовленные в соответствии с подпунктом 2 пункта 4 настоящей статьи, об изъятии переданных полномочий, указанных в пункте 1 настоящей статьи, у органов государственной власти субъектов Российской Федерации;";

2) дополнить пунктом 31 следующего содержания:

"31. Руководитель федерального органа исполнительной власти в области нормативно-правового регулирования в ветеринарии вправе:

1) вносить высшему должностному лицу субъекта Российской Федерации (руководителю высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) представления об освобождении от занимаемой должности руководителей органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, ответственных за осуществление переданных полномочий, указанных в пункте 1 настоящей статьи, в случаях их ненадлежащего исполнения (неисполнения), которые подлежат рассмотрению в десятидневный срок;

2) давать высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации (руководителям высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации) обязательные для исполнения указания по вопросам осуществления переданных полномочий, указанных в пункте 1 настоящей статьи, в случаях, если при их осуществлении требуется координация деятельности органов государственной власти нескольких субъектов Российской Федерации.";

3) пункт 4 изложить в следующей редакции:

"4. Федеральный орган исполнительной власти в области ветеринарного надзора:

1) осуществляет контроль за эффективностью и качеством осуществления органами государственной власти субъектов Российской Федерации переданных полномочий, указанных в пункте 1 настоящей статьи, с правом проведения плановых и внеплановых проверок и направления по их результатам обязательных для исполнения предписаний:

об устранении выявленных нарушений, включая отмену принятых решений или внесение в них изменений;

об отстранении от должности и (или) о привлечении к дисциплинарной ответственности, в том числе об освобождении от занимаемой должности, должностных лиц органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, ответственных за неисполнение или ненадлежащее исполнение переданных полномочий, указанных в пункте 1 настоящей статьи;

2) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения органами государственной власти субъекта Российской Федерации переданных полномочий, указанных в пункте 1 настоящей статьи, а также в иных случаях, установленных федеральными законами, подготавливает и представляет в федеральный орган исполнительной власти, указанный в пункте 3 настоящей статьи, предложения об изъятии переданных полномочий, указанных в пункте 1 настоящей статьи, у органов государственной власти субъекта Российской Федерации.".

Статья 4

Внести в статью 232 Федерального закона от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" (в редакции Федерального закона от 2 января 2000 года N 40-ФЗ) (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 3, ст. 168; 2000, N 2, ст. 161; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 1, ст. 25; 2007, N 43, ст. 5084; 2008, N 30, ст. 3609; 2009, N 26, ст. 3133; N 52, ст. 6403; 2012, N 43, ст. 5782; 2013, N 19, ст. 2331; N 48, ст. 6165; 2014, N 26, ст. 3406; 2016, N 52, ст. 7510; 2018, N 11, ст. 1582; N 31, ст. 4853, 4861; 2019, N 40, ст. 5488; N 49, ст. 6667) следующие изменения:

1) пункт 1 после слова "передает" дополнить словами "для осуществления";

2) пункт 2 после слова "передаваемых" дополнить словами "для осуществления".

Статья 5

Внести в Федеральный закон от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ "О животном мире" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 17, ст. 1462; 2005, N 1, ст. 25; 2006, N 1, ст. 10; 2007, N 1, ст. 21; N 50, ст. 6246; 2008, N 49, ст. 5748; 2009, N 30, ст. 3735; 2011, N 30, ст. 4590; 2013, N 19, ст. 2331; 2015, N 29, ст. 4359; 2016, N 27, ст. 4282; 2018, N 53, ст. 8401; 2020, N 8, ст. 920) следующие изменения:

1) в статье 6:

а) в части четвертой:

абзац восьмой изложить в следующей редакции:

"вносят в Правительство Российской Федерации предложения, подготовленные в соответствии с абзацем четвертым части шестой настоящей статьи, об изъятии переданных полномочий у органов государственной власти субъекта Российской Федерации;";

дополнить абзацем следующего содержания:

"утверждают в соответствии с правилами, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации, порядок осуществления контроля за эффективностью и качеством осуществления органами государственной власти субъекта Российской Федерации соответствующих переданных полномочий.";

б) в части шестой:

в абзаце втором слова "за полнотой" заменить словами "за эффективностью", слова "о привлечении к ответственности должностных лиц, исполняющих обязанности по осуществлению переданных полномочий" заменить словами "об отстранении от должности и (или) о привлечении к дисциплинарной ответственности, в том числе об освобождении от занимаемой должности, должностных лиц, ответственных за неисполнение или ненадлежащее исполнение переданных полномочий";

дополнить абзацем следующего содержания:

"в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения органами государственной власти субъекта Российской Федерации переданных полномочий, а также в иных случаях, установленных федеральными законами, подготавливают и представляют в соответствующие федеральные органы исполнительной власти, указанные в части четвертой настоящей статьи, предложения об изъятии переданных полномочий у органов государственной власти субъекта Российской Федерации.";

в) в абзаце пятом части седьмой слова "и надзора за полнотой" заменить словами "за эффективностью";

г) дополнить частью двенадцатой следующего содержания:

"Руководители федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания, пользуются правами, установленными абзацами одиннадцатым и двенадцатым пункта 7 статьи 263 Федерального закона от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации".";

2) часть третью статьи 161 изложить в следующей редакции:

"Контроль за эффективностью и качеством осуществления органами государственной власти субъекта Российской Федерации переданных настоящим Федеральным законом полномочий в порядке, утверждаемом соответственно федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере охраны и использования объектов животного мира, не отнесенных к водным биологическим ресурсам, и среды их обитания, федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов, в соответствии с правилами, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации, осуществляется:

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим федеральный государственный надзор в области охраны, использования и воспроизводства объектов животного мира, не отнесенных к водным биологическим ресурсам, и среды их обитания;

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим федеральный государственный контроль (надзор) в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов.";

3) статью 162 изложить в следующей редакции:

"Статья 162. Порядок изъятия полномочий, переданных для осуществления органам государственной власти субъекта Российской Федерации

Полномочия, переданные для осуществления органам государственной власти субъекта Российской Федерации настоящим Федеральным законом, могут быть изъяты Правительством Российской Федерации в случае их неисполнения или ненадлежащего исполнения органами государственной власти субъекта Российской Федерации, а также в иных случаях, установленных федеральными законами, по представлению соответственно:

федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере охраны и использования объектов животного мира, не отнесенных к водным биологическим ресурсам, и среды их обитания;

федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов.".

Статья 6

Внести в статью 6 Федерального закона от 23 ноября 1995 года N 174-ФЗ "Об экологической экспертизе" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 48, ст. 4556; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 1, ст. 25; 2006, N 1, ст. 10; 2012, N 26, ст. 3446; 2013, N 19, ст. 2331; 2015, N 27, ст. 3994) следующие изменения:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере природопользования, охраны окружающей среды и государственной экологической экспертизы:

1) вправе принимать нормативные правовые акты по вопросам, относящимся к сфере переданных полномочий, а также издавать методические указания и инструктивные материалы по их осуществлению органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, обязательные для исполнения;

2) устанавливает содержание и формы представления отчетности об осуществлении переданных полномочий, в случае необходимости устанавливает целевые прогнозные показатели;

3) утверждает в соответствии с правилами, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации, порядок осуществления контроля за эффективностью и качеством осуществления органами государственной власти субъектов Российской Федерации переданных полномочий;

4) осуществляет контроль за нормативно-правовым регулированием, осуществляемым органами государственной власти субъектов Российской Федерации по вопросам переданных полномочий, с правом направления обязательных для исполнения предписаний об отмене соответствующих нормативных правовых актов или о внесении в них изменений;

5) вносит в Правительство Российской Федерации предложения, подготовленные в соответствии с подпунктом 2 пункта 3 настоящей статьи, об изъятии переданных полномочий у органов государственной власти субъектов Российской Федерации.";

2) дополнить пунктом 21 следующего содержания:

"21. Руководитель федерального органа исполнительной власти, указанного в пункте 2 настоящей статьи, пользуется правами, установленными абзацами одиннадцатым и двенадцатым пункта 7 статьи 263 Федерального закона от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации".";

3) пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере природопользования, охраны окружающей среды и государственной экологической экспертизы:

1) осуществляет контроль за эффективностью и качеством осуществления органами государственной власти субъектов Российской Федерации переданных полномочий с правом направления предписаний об устранении выявленных нарушений, а также представлений о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц, ответственных за неисполнение или ненадлежащее исполнение переданных полномочий;

2) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения органами государственной власти субъекта Российской Федерации переданных полномочий, подтвержденном результатами проверки (проверок), проведенной (проведенных) в рамках контроля за эффективностью и качеством осуществления органами государственной власти субъекта Российской Федерации переданных полномочий, а также в иных случаях, установленных федеральными законами, подготавливает и представляет в федеральный орган исполнительной власти, указанный в пункте 2 настоящей статьи, предложения об изъятии переданных полномочий у органов государственной власти субъекта Российской Федерации.";

4) подпункт 2 пункта 4 изложить в следующей редакции:

"2) утверждает структуру органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области экологической экспертизы;".

Статья 7

Внести в статью 282 Федерального закона от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 48, ст. 4563; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 1, ст. 25; 2007, N 43, ст. 5084; 2013, N 19, ст. 2331; 2014, N 26, ст. 3406; 2016, N 52, ст. 7510; 2018, N 11, ст. 1582; N 31, ст. 4861; 2019, N 49, ст. 6967) следующие изменения:

1) часть первую после слова "передает" дополнить словами "для осуществления";

2) часть вторую после слова "передаваемых" дополнить словами "для осуществления".

Статья 8

Внести в статью 63 Федерального закона от 23 августа 1996 года N 127-ФЗ "О науке и государственной научно-технической политике" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 35, ст. 4137; 2013, N 27, ст. 3477; 2019, N 30, ст. 4134) следующие изменения:

1) в пункте 7:

а) абзац третий изложить в следующей редакции:

"осуществляет контроль за эффективностью и качеством осуществления органами государственной власти субъектов Российской Федерации полномочия по подтверждению документов об ученых степенях, ученых званиях с правом направления обязательных для исполнения предписаний об устранении выявленных нарушений, а также представлений об отстранении от должности и (или) о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц, ответственных за неисполнение или ненадлежащее исполнение указанного полномочия. Порядок осуществления контроля за эффективностью и качеством осуществления органами государственной власти субъектов Российской Федерации полномочия по подтверждению документов об ученых степенях, ученых званиях утверждается федеральным органом исполнительной власти, указанным в абзаце первом настоящего пункта, в соответствии с правилами, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации;";

б) абзацы четвертый и десятый признать утратившими силу;

2) дополнить пунктом 71 следующего содержания:

"71. Руководитель федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере образования и науки, пользуется правами, установленными абзацами одиннадцатым и двенадцатым пункта 7 статьи 263 Федерального закона от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации".";

3) в пункте 8:

а) в абзаце втором слова ", по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования и науки" исключить;

б) в абзаце третьем слова "по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования и науки," исключить.

Статья 9

Внести в статью 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года N 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 47, ст. 5340; 2003, N 28, ст. 2889; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 1, ст. 25; 2006, N 1, ст. 10; 2009, N 52, ст. 6441; 2013, N 19, ст. 2331; 2014, N 26, ст. 3371; 2015, N 1, ст. 70; 2016, N 26, ст. 3888; 2018, N 1, ст. 22; N 53, ст. 8454) следующие изменения:

1) в пункте 1:

а) абзац третий признать утратившим силу;

б) абзац четвертый после слова "передаются" дополнить словами "для осуществления";

2) пункт 4 изложить в следующей редакции:

"4. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию, а также контролю и надзору в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния:

вправе издавать нормативные правовые акты по вопросам осуществления переданных в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи полномочий, в том числе административные регламенты предоставления государственных услуг в сфере переданных в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи полномочий;

координирует деятельность по государственной регистрации актов гражданского состояния и осуществляет ее методическое обеспечение;

согласовывает назначение на должность руководителя органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего организацию деятельности по государственной регистрации актов гражданского состояния на территории субъекта Российской Федерации;

устанавливает требования к содержанию и формам отчетности об осуществлении переданных в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи полномочий, а также к порядку представления такой отчетности;

осуществляет контроль за эффективностью и качеством осуществления органами государственной власти субъектов Российской Федерации переданных в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи полномочий с правом направления обязательных для исполнения предписаний об устранении выявленных нарушений, а также представлений об отстранении от должности и (или) о привлечении к дисциплинарной ответственности, в том числе об освобождении от занимаемой должности, должностных лиц органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, ответственных за неисполнение или ненадлежащее исполнение переданных полномочий, которые подлежат обязательному рассмотрению. Порядок осуществления контроля за эффективностью и качеством осуществления органами государственной власти субъектов Российской Федерации переданных в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи полномочий утверждается федеральным органом исполнительной власти, указанным в абзаце первом настоящего пункта, в соответствии с правилами, устанавливаемыми Правительстом Российской Федерации;

вносит Президенту Российской Федерации предложения об изъятии переданных в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи полномочий у органов государственной власти субъектов Российской Федерации в случае их неисполнения или ненадлежащего исполнения, а также в иных случаях, установленных федеральными законами;

осуществляет надзор за соблюдением законодательства Российской Федерации при государственной регистрации актов гражданского состояния (за исключением вопросов, подлежащих контролю, указанному в абзаце шестом настоящего пункта), в том числе проводит проверки деятельности органов, осуществляющих государственную регистрацию актов гражданского состояния, истребует документы и вносит предписания об устранении нарушений законодательства Российской Федерации.";

3) дополнить пунктами 41 и 42 следующего содержания:

"41. Руководитель федерального органа исполнительной власти, указанного в абзаце первом пункта 4 настоящей статьи, пользуется правами, установленными абзацами одиннадцатым и двенадцатым пункта 7 статьи 263 Федерального закона от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации".

42 Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации):

назначает на должность по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, указанным в абзаце первом пункта 4 настоящей статьи, руководителя органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего организацию деятельности по государственной регистрации актов гражданского состояния на территории субъекта Российской Федерации;

утверждает структуру органов записи актов гражданского состояния;

самостоятельно организует деятельность по осуществлению переданных в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи полномочий в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также нормативными правовыми актами, предусмотренными пунктом 4 настоящей статьи;

обеспечивает своевременное представление в федеральный орган исполнительной власти, указанный в абзаце первом пункта 4 настоящей статьи, экземпляров нормативных правовых актов, принимаемых органами государственной власти субъекта Российской Федерации по вопросам переданных в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи полномочий, отчетности об осуществлении указанных полномочий, а также ежеквартального отчета о расходовании субвенций в федеральные органы исполнительной власти, указанные в пункте 6 настоящей статьи.";

4) абзац первый пункта 8 признать утратившим силу.

Статья 10

Внести в статью 151 Федерального закона от 26 ноября 1998 года N 175-ФЗ "О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 48, ст. 5850; 2014, N 52, ст. 7539; 2016, N 27, ст. 4238) следующие изменения:

1) часть восьмую дополнить пунктом 31 следующего содержания:

"31) утверждает в соответствии с правилами, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации, порядок осуществления контроля за эффективностью и качеством осуществления органами государственной власти субъектов Российской Федерации переданного в соответствии с частью первой настоящей статьи полномочия;";

2) в части девятой слова "и надзор за полнотой" заменить словами "за эффективностью";

3) в пункте 2 части десятой слова "и надзора за полнотой" заменить словами "за эффективностью".

Статья 11

Внести в Федеральный закон от 24 июня 1999 года N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 26, ст. 3177; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 1, ст. 25; 2009, N 42, ст. 4861; 2013, N 19, ст. 2331; N 27, ст. 3477; N 48, ст. 6165; 2014, N 14, ст. 1554) следующие изменения:

1) абзац второй пункта 3 статьи 25 после слова "передает" дополнить словами "для осуществления";

2) в статье 251:

а) в пункте 1:

абзац второй изложить в следующей редакции:

"Контроль за эффективностью и качеством осуществления органами государственной власти субъектов Российской Федерации переданных им Российской Федерацией в соответствии с пунктом 3 статьи 25 настоящего Федерального закона полномочий осуществляется федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере труда и социальной защиты населения.";

дополнить новым абзацем третьим следующего содержания:

"Порядок осуществления контроля за эффективностью и качеством осуществления органами государственной власти субъектов Российской Федерации переданных им Российской Федерацией в соответствии с пунктом 3 статьи 25 настоящего Федерального закона полномочий утверждается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда и социальной защиты населения, в соответствии с правилами, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации.";

абзац третий считать абзацем четвертым;

б) в пункте 7 слова "уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти" заменить словами "федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда и социальной защиты населения".

Статья 12

Внести в статью 41 Федерального закона от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 29, ст. 3699; 2007, N 43, ст. 5084; 2008, N 52, ст. 6224; 2009, N 52, ст. 6417; 2010, N 50, ст. 6603; 2013, N 19, ст. 2331; N 48, ст. 6165; N 52, ст. 6961; 2017, N 52, ст. 7930) следующие изменения:

1) часть 7 дополнить пунктом 31 следующего содержания:

"31) утверждает в соответствии с правилами, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации, порядок осуществления контроля за эффективностью и качеством осуществления органами государственной власти субъектов Российской Федерации переданных полномочий;";

2) в части 8 слова "и надзор за полнотой" заменить словами "за эффективностью".

Статья 13

Пункт 71 статьи 292 Федерального закона от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 42, ст. 5005; 2016, N 27, ст. 4231; 2018, N 7, ст. 972) после слова "устанавливается" дополнить словами "в соответствии с настоящей статьей и".

Статья 14

Внести в статью 71 Федерального закона от 10 января 2002 года N 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 2, ст. 128; 2014, N 52, ст. 7539; 2016, N 27, ст. 4238; 2019, N 40, ст. 5488) следующие изменения:

1) часть восьмую дополнить пунктом 31 следующего содержания:

"31) утверждает в соответствии с правилами, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации, порядок осуществления контроля за эффективностью и качеством осуществления органами государственной власти субъектов Российской Федерации переданного в соответствии с частью первой настоящей статьи полномочия;";

2) в части девятой слова "и надзор за полнотой" заменить словами "за эффективностью";

3) в пункте 2 части десятой слова "и надзора за полнотой" заменить словами "за эффективностью".

Статья 15

Подпункт 1 пункта 8 статьи 5 Федерального закона от 25 января 2002 года N 8-ФЗ "О Всероссийской переписи населения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 4, ст. 252; 2009, N 48, ст. 5743; 2018, N 31, ст. 4861; N 51, ст. 7860) изложить в следующей редакции:

"1) осуществляет контроль за эффективностью и качеством осуществления органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации указанных в пункте 5 настоящей статьи полномочий. Порядок осуществления контроля за эффективностью и качеством осуществления указанных в пункте 5 настоящей статьи полномочий утверждается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере официального статистического учета, в соответствии с правилами, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации;".

Статья 16

Внести в пункт 1 статьи 17 Федерального закона от 25 апреля 2002 года N 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 18, ст. 1720; 2005, N 1, ст. 25; 2007, N 49, ст. 6067; 2008, N 52, ст. 6236; 2013, N 19, ст. 2331; 2019, N 49, ст. 6967) следующие изменения:

1) абзац четвертый после слова "передает" дополнить словами "для осуществления";

2) абзац пятый после слова "передаваемых" дополнить словами "для осуществления".

Статья 17

Внести в статью 91 Федерального закона от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 26, ст. 2519; 2007, N 1, ст. 21; N 43, ст. 5084; 2013, N 19, ст. 2331; 2014, N 43, ст. 5799; 2015, N 29, ст. 4359; 2016, N 1, ст. 79) следующие изменения:

1) в пункте 6:

а) в подпункте 4 слова "в случаях, установленных федеральными законами" заменить словами "в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения органами государственной власти субъекта Российской Федерации переданных полномочий, а также в иных случаях, установленных федеральными законами";

б) подпункт 9 изложить в следующей редакции:

"9) осуществляет контроль за эффективностью и качеством осуществления органами государственной власти субъекта Российской Федерации переданных полномочий с правом направления обязательных для исполнения:

предписаний об устранении выявленных нарушений, включая отмену принятых решений или внесение в них изменений;

представлений об отстранении от должности и (или) о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц, ответственных за неисполнение или ненадлежащее исполнение переданных полномочий.

Порядок осуществления контроля за эффективностью и качеством осуществления переданных полномочий утверждается федеральным органом исполнительной власти, указанным в абзаце первом настоящего пункта, в соответствии с правилами, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации.";

2) в абзаце четвертом подпункта 4 пункта 8 слова "и надзора за полнотой" заменить словами "за эффективностью";

3) дополнить пунктом 81 следующего содержания:

"81. Руководитель федерального органа исполнительной власти, указанного в абзаце первом пункта 6 настоящей статьи, пользуется правами, установленными абзацами одиннадцатым и двенадцатым пункта 7 статьи 263 Федерального закона от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации".".

Статья 18

Внести в статью 61 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 16; 2006, N 1, ст. 10; N 52, ст. 5498; 2007, N 31, ст. 4012; 2011, N 13, ст. 1688; N 30, ст. 4590; N 49, ст. 7015; 2017, N 31, ст. 4740) следующие изменения:

1) в части 3:

а) пункт 1 признать утратившим силу;

б) в пункте 2 слова "за исполнением нормативных правовых актов, принимаемых" заменить словами "за нормативно-правовым регулированием, осуществляемым", слова "указанных нормативных правовых актов" заменить словами "соответствующих нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации";

в) пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3) осуществляет контроль за эффективностью и качеством осуществления органами государственной власти субъектов Российской Федерации переданных полномочий с правом направления обязательных для исполнения предписаний об устранении выявленных нарушений, а также представлений о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц, ответственных за неисполнение или ненадлежащее исполнение переданных полномочий. Порядок осуществления контроля за эффективностью и качеством осуществления переданных полномочий утверждается федеральным органом исполнительной власти, указанным в абзаце первом настоящей части, в соответствии с правилами, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации;";

2) дополнить частью 31 следующего содержания:

"31. Руководитель федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства, пользуется правами, установленными абзацами одиннадцатым и двенадцатым пункта 7 статьи 263 Федерального закона от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации".";

3) в части 4:

а) в пункте 2 слова "по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства," исключить;

б) в пункте 4 слова ", экземпляров нормативных правовых актов, принимаемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации по вопросам переданных полномочий" исключить;

4) в части 6 слово "представлению" заменить словом "предложению".

Статья 19

Пункт 2 части 2 статьи 9 Федерального закона от 21 июля 2005 года N 108-ФЗ "О Всероссийской сельскохозяйственной переписи" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 30, ст. 3119; 2014, N 49, ст. 6920) изложить в следующей редакции:

"2) осуществляет контроль за эффективностью и качеством осуществления органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации указанных в части 1 настоящей статьи полномочий. Порядок осуществления контроля за эффективностью и качеством осуществления указанных в части 1 настоящей статьи полномочий утверждается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере официального статистического учета, в соответствии с правилами, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации;".

Статья 20

Внести в статью 26 Водного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 23, ст. 2381; 2008, N 29, ст. 3418; 2009, N 52, ст. 6441; 2011, N 30, ст. 4590; 2013, N 43, ст. 5452; 2015, N 29, ст. 4359, 4370; 2019, N 52, ст. 7806) следующие изменения:

1) часть 8 изложить в следующей редакции:

"8. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере использования и охраны водных объектов:

1) вправе принимать нормативные правовые акты по вопросам переданных полномочий, в том числе административные регламенты предоставления государственных услуг, а также издавать обязательные для исполнения методические указания и инструктивные материалы по осуществлению переданных полномочий органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

2) осуществляет контроль за нормативно-правовым регулированием, осуществляемым органами государственной власти субъектов Российской Федерации по вопросам переданных полномочий, с правом направления обязательных для исполнения предписаний об отмене соответствующих нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации или о внесении в них изменений;

3) устанавливает содержание и формы представления отчетности об осуществлении переданных полномочий, вправе устанавливать целевые прогнозные показатели осуществления переданных полномочий;

4) утверждает в соответствии с правилами, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации, порядок осуществления контроля за эффективностью и качеством осуществления органами государственной власти субъектов Российской Федерации переданных полномочий;

5) вносит в Правительство Российской Федерации предложения, подготовленные в соответствии с пунктом 2 части 9 настоящей статьи, об изъятии переданных полномочий у органов государственной власти субъектов Российской Федерации.";

2) дополнить частью 81 следующего содержания:

"81. Руководитель федерального органа исполнительной власти, указанного в части 8 настоящей статьи, пользуется правами, установленными абзацами одиннадцатым и двенадцатым пункта 7 статьи 263 Федерального закона от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации".";

3) часть 9 изложить в следующей редакции:

"9. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственный надзор в области использования и охраны водных объектов:

1) осуществляет контроль за эффективностью и качеством осуществления органами государственной власти субъектов Российской Федерации переданных полномочий с правом направления обязательных для исполнения предписаний об устранении выявленных нарушений, а также представлений о привлечении к дисциплинарной ответственности, в том числе об освобождении от занимаемой должности, должностных лиц, ответственных за неисполнение или ненадлежащее исполнение переданных полномочий;

2) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения органами государственной власти субъекта Российской Федерации переданных полномочий, а также в иных случаях, установленных федеральными законами, подготавливает и представляет в федеральный орган исполнительной власти, указанный в части 8 настоящей статьи, предложения об изъятии у органов государственной власти субъектов Российской Федерации переданных полномочий.".

Статья 21

Внести в статью 83 Лесного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 50, ст. 5278; 2009, N 11, ст. 1261; N 52, ст. 6441; 2011, N 1, ст. 54; N 30, ст. 4590; 2012, N 26, ст. 3446; 2013, N 52, ст. 6980; 2014, N 11, ст. 1092; N 26, ст. 3377; 2015, N 27, ст. 3997; N 29, ст. 4359; 2016, N 1, ст. 75; N 26, ст. 3887; 2018, N 1, ст. 55; N 24, ст. 3415; N 30, ст. 4547; N 52, ст. 8100) следующие изменения:

1) пункт 3 части 9 изложить в следующей редакции:

"3) осуществляет контроль за эффективностью и качеством осуществления переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 настоящей статьи полномочий с правом направления обязательных для исполнения предписаний об устранении выявленных нарушений, а также представлений об отстранении от должности и (или) о привлечении к дисциплинарной ответственности, в том числе об освобождении от занимаемой должности, должностных лиц, ответственных за неисполнение или ненадлежащее исполнение переданных полномочий;";

2) дополнить частью 101 следующего содержания:

"101. Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти утверждает в соответствии с правилами, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации, порядок осуществления контроля за эффективностью и качеством осуществления переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 настоящей статьи полномочий.".

Статья 22

Внести в часть 3 статьи 13 Федерального закона от 24 июля 2008 года N 161-ФЗ "О содействии развитию жилищного строительства" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 30, ст. 3617; 2009, N 52, ст. 6419; 2010, N 30, ст. 3997; 2011, N 30, ст. 4562; N 49, ст. 7027; 2012, N 53, ст. 7615; 2014, N 26, ст. 3377; N 48, ст. 6637; 2015, N 10, ст. 1418; N 24, ст. 3369; 2016, N 1, ст. 25; N 26, ст. 3890; 2018, N 1, ст. 90; 2019, N 49, ст. 6960) следующие изменения:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1) осуществляет контроль за эффективностью и качеством осуществления органами государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации, указанных в части 1 настоящей статьи. Порядок осуществления контроля за эффективностью и качеством осуществления полномочий Российской Федерации, указанных в части 1 настоящей статьи, утверждается уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в соответствии с правилами, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации;";

2) в пункте 2 слова "переданных Российской Федерацией полномочий" заменить словами "органами государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации, указанных в части 1 настоящей статьи".

Статья 23

Внести в статью 33 Федерального закона от 24 июля 2009 года N 209-ФЗ "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 30, ст. 3735; N 52, ст. 6441; 2011, N 30, ст. 4590; 2013, N 19, ст. 2331) следующие изменения:

1) часть 4 изложить в следующей редакции:

"4. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере охоты и сохранения охотничьих ресурсов:

1) вправе издавать нормативные правовые акты по вопросам осуществления переданных в соответствии с частью 1 настоящей статьи полномочий, в том числе обязательные для исполнения административные регламенты предоставления государственных услуг и осуществления государственного контроля (надзора), методические указания и инструктивные материалы в сфере переданных в соответствии с частью 1 настоящей статьи полномочий;

2) осуществляет контроль за нормативно-правовым регулированием в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, осуществляемым органами государственной власти субъекта Российской Федерации, с правом направления обязательных для исполнения предписаний об отмене нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации или о внесении в них изменений;

3) устанавливает требования к содержанию, формам отчетности об осуществлении переданных в соответствии с частью 1 настоящей статьи полномочий, а также к порядку представления такой отчетности;

4) утверждает в соответствии с правилами, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации, порядок осуществления контроля за эффективностью и качеством осуществления органами государственной власти субъектов Российской Федерации переданных в соответствии с частью 1 настоящей статьи полномочий;

5) устанавливает порядок регулирования органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации численности охотничьих ресурсов, за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения;

6) вправе устанавливать целевые прогнозные показатели осуществления переданных в соответствии с частью 1 настоящей статьи полномочий;

7) согласовывает квалификационные требования к руководителям органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющих переданные в соответствии с частью 1 настоящей статьи полномочия, а также их назначение на должность;

8) вносит в Правительство Российской Федерации предложения, подготовленные в соответствии с пунктом 3 части 42 настоящей статьи, об изъятии переданных полномочий у органов государственной власти субъекта Российской Федерации.";

2) дополнить частями 41 и 42 следующего содержания:

"41. Руководитель федерального органа исполнительной власти, указанного в части 4 настоящей статьи, пользуется правами, установленными абзацами одиннадцатым и двенадцатым пункта 7 статьи 263 Федерального закона от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации".

42. Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти по контролю за осуществлением переданных в соответствии с частью 1 настоящей статьи полномочий:

1) осуществляет контроль за эффективностью и качеством осуществления органами государственной власти субъектов Российской Федерации переданных в соответствии с частью 1 настоящей статьи полномочий с правом направления предписаний об устранении выявленных нарушений, а также представлений об отстранении от должности и (или) о привлечении к дисциплинарной ответственности, в том числе об освобождении от занимаемой должности, должностных лиц, ответственных за неисполнение или ненадлежащее исполнение переданных полномочий;

2) согласовывает введение органами государственной власти субъекта Российской Федерации ограничений охоты;

3) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения органами государственной власти субъекта Российской Федерации переданных в соответствии с частью 1 настоящей статьи полномочий, а также в иных случаях, установленных федеральными законами, подготавливает и представляет в федеральный орган исполнительной власти, указанный в части 4 настоящей статьи, предложения об изъятии переданных полномочий у органов государственной власти субъекта Российской Федерации.";

3) в части 5:

а) в пункте 3 слова "по согласованию с уполномоченным федеральным органом исполнительной власти" исключить;

б) в пункте 41 цифру "3" заменить цифрой "1", слова "предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций" исключить;

в) в пункте 5 слова "и надзора за полнотой" заменить словами "за эффективностью".

Статья 24

Пункт 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 29 ноября 2010 года N 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 49, ст. 6422; 2012, N 49, ст. 6758; 2013, N 48, ст. 6165) изложить в следующей редакции:

"3) осуществляет контроль за эффективностью и качеством осуществления органами государственной власти субъектов Российской Федерации переданных полномочий с правом направления обязательных для исполнения предписаний об устранении выявленных нарушений, а также о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц органов государственной власти субъектов Российской Федерации и территориальных фондов за неисполнение или ненадлежащее исполнение переданных полномочий. Порядок осуществления контроля за эффективностью и качеством осуществления переданных полномочий утверждается уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в соответствии с правилами, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации;".

Статья 25

Внести в статью 3 Федерального закона от 8 декабря 2010 года N 342-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О статусе военнослужащих" и об обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий граждан" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 50, ст. 6600; 2013, N 44, ст. 5636) следующие изменения:

1) в части 3:

а) в абзаце первом после слов "по выработке" дополнить словами "и реализации", слова "социально-экономического развития субъектов Российской Федерации и муниципальных образований" заменить словами "жилищно-коммунального хозяйства";

б) пункт 4 изложить в следующей редакции:

"4) осуществляет контроль за эффективностью и качеством осуществления органами государственной власти субъекта Российской Федерации переданных полномочий с правом направления обязательных для исполнения предписаний об устранении выявленных нарушений. Порядок осуществления контроля за эффективностью и качеством осуществления переданных полномочий утверждается федеральным органом исполнительной власти, указанным в абзаце первом настоящей части, в соответствии с правилами, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации;";

2) в подпункте "б" пункта 2 части 4 слова "функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социально-экономического развития субъектов Российской Федерации и муниципальных образований" заменить словами "функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства";

3) в части 6 слова "функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социально-экономического развития субъектов Российской Федерации и муниципальных образований" заменить словами "функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства";

4) в части 9 слова "функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социально-экономического развития субъектов Российской Федерации и муниципальных образований" заменить словами "функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства";

5) в части 11 слова "функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социально- экономического развития субъектов Российской Федерации и муниципальных образований" заменить словами "функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства".

Статья 26

Внести в статью 15 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724; 2013, N 48, ст. 6165; 2014, N 49, ст. 6927; 2015, N 29, ст. 4359; 2016, N 15, ст. 2055; N 18, ст. 2488; 2019, N 52, ст. 7796) следующие изменения:

1) часть 7 дополнить пунктом 41 следующего содержания:

"41) утверждает в соответствии с правилами, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации, порядок осуществления контроля за эффективностью и качеством осуществления органами государственной власти субъектов Российской Федерации указанных в части 1 настоящей статьи полномочий;";

2) в пункте 2 части 9 слова "и надзор за полнотой" заменить словами "за эффективностью".

Статья 27

Пункт 1 части 3 статьи 17 Федерального закона от 3 декабря 2011 года N 392-ФЗ "О зонах территориального развития в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 49, ст. 7070) изложить в следующей редакции:

"1) осуществляет контроль за эффективностью и качеством осуществления органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации полномочий, переданных в соответствии с частью 1 настоящей статьи, с правом направления обязательных для исполнения предписаний об устранении выявленных нарушений, представлений об отстранении от должности и (или) о привлечении к дисциплинарной ответственности, в том числе об освобождении от должности, должностных лиц, ответственных за неисполнение или ненадлежащее исполнение переданных полномочий. Порядок осуществления контроля за эффективностью и качеством осуществления полномочий, переданных в соответствии с частью 1 настоящей статьи, утверждается уполномоченным федеральным органом в соответствии с правилами, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации;".

Статья 28

Внести в статью 25 Федерального закона от 20 июля 2012 года N 125-ФЗ "О донорстве крови и ее компонентов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 30, ст. 4176; 2014, N 23, ст. 2935) следующие изменения:

1) часть 1 после слова "передает" дополнить словами "для осуществления";

2) часть 5 дополнить пунктом 31 следующего содержания:

"31) утверждает в соответствии с правилами, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации, порядок осуществления контроля за эффективностью и качеством осуществления органами государственной власти субъектов Российской Федерации переданного полномочия;";

3) в части 6 слова "контроль и надзор за полнотой и качеством выполнения" заменить словами "контроль за эффективностью и качеством осуществления".

Статья 29

Внести в Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2014, N 19, ст. 2289; N 30, ст. 4257; 2016, N 27, ст. 4246; 2019, N 10, ст. 887; N 25, ст. 3160; N 30, ст. 4134; N 49, ст. 6962) следующие изменения:

1) в статье 7:

а) в части 7:

пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2) осуществляет контроль за эффективностью и качеством осуществления органами государственной власти субъектов Российской Федерации переданных полномочий с правом направления обязательных для исполнения предписаний об устранении выявленных нарушений, представлений об отстранении от должности и (или) о привлечении к дисциплинарной ответственности, в том числе об освобождении от должности, должностных лиц, ответственных за неисполнение или ненадлежащее исполнение переданных полномочий, а также с правом проведения проверок указанных в пункте 1 части 1 настоящей статьи организаций, осуществляющих образовательную деятельность. Порядок осуществления контроля за эффективностью и качеством осуществления органами государственной власти субъектов Российской Федерации переданных полномочий утверждается федеральным органом исполнительной власти, указанным в абзаце первом настоящей части, в соответствии с правилами, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации;";

пункты 3 и 9 признать утратившими силу;

б) дополнить частью 71 следующего содержания:

"71. Руководитель федерального органа исполнительной власти, указанного в части 7 настоящей статьи, пользуется правами, установленными абзацами одиннадцатым и двенадцатым пункта 7 статьи 263 Федерального закона от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации".";

в) в части 8:

в пункте 1 слова ", по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования" исключить;

в пункте 2 слова "по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования," исключить;

2) статью 8 дополнить частью 11 следующего содержания:

"11. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере образования, осуществляют согласование назначения должностных лиц исполнительно-распорядительных органов (местных администраций) муниципальных районов, муниципальных и городских округов (заместителей глав местных администраций, руководителей структурных подразделений местных администраций или отраслевых органов местных администраций), осуществляющих муниципальное управление в сфере образования.";

3) статью 89 дополнить частью 6 следующего содержания:

"6. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования, осуществляет согласование назначения на должность руководителей органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования.".

Статья 30

Внести в статью 3 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 43-ФЗ "Об особенностях регулирования отдельных правоотношений в связи с присоединением к субъекту Российской Федерации - городу федерального значения Москве территорий и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1651; 2014, N 26, ст. 3377) следующие изменения:

1) абзац первый части 1 после слова "передает" дополнить словами "для осуществления";

2) в части 2:

а) пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2) осуществляет контроль за эффективностью и качеством осуществления органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации - города федерального значения Москвы переданных полномочий. Порядок осуществления контроля за эффективностью и качеством осуществления органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации - города федерального значения Москвы переданных полномочий утверждается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти в соответствии с правилами, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации;";

б) пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3) имеет право направлять обязательные для исполнения предписания об устранении выявленных нарушений, в том числе об отмене правовых актов органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации - города федерального значения Москвы, принятых с нарушением законодательства Российской Федерации при реализации переданных полномочий, а также представления об отстранении от должности и (или) о привлечении к дисциплинарной ответственности, в том числе об освобождении от должности, должностных лиц, ответственных за неисполнение или ненадлежащее исполнение переданных полномочий;".

Статья 31

Внести в статью 3 Федерального закона от 28 декабря 2017 года N 418-ФЗ "О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 1, ст. 2; N 53, ст. 8494; 2019, N 49, ст. 6967) следующие изменения:

1) часть 1 после слова "передает" дополнить словами "для осуществления";

2) часть 9 изложить в следующей редакции:

"9. Контроль за эффективностью и качеством осуществления органами государственный власти субъектов Российской Федерации переданных в соответствии с частью 1 настоящей статьи полномочий осуществляет федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере труда и социальной защиты населения, в соответствии с порядком, утвержденным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда и социальной защиты населения, и с правилами, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации.".

Статья 32

Внести в статью 6 Федерального закона от 29 декабря 2017 года N 442-ФЗ "О внеуличном транспорте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 1, ст. 26) следующие изменения:

1) в части 3 слова "Уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти" заменить словами "Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно- правовому регулированию в сфере транспорта,";

2) в части 4:

а) в пункте 1 слова "уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти," заменить словами "федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта,";

б) пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2) осуществляет контроль за эффективностью и качеством осуществления переданных полномочий в соответствии с порядком, утвержденным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта, и с правилами, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации;".

Статья 33

В части 1 статьи 3 Федерального закона от 5 февраля 2018 года N 12-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 7, ст. 972) слова "до 1 июня 2019 года" заменить словами "до 1 июня 2020 года".

Президент Российской Федерации В. Путин