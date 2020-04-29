Известный хедхантер советует, как не остаться без работы в кризис

Новая реальность, связанная с пандемией и нефтяным кризисом, изменит рынок труда. Целые индустрии (например, сервисы онлайн-бронирования билетов и отелей, сервисы шеринговой экономики) перестанут существовать или значительно трансформируются. Многих юристов, менеджеров, экономистов, маркетологов уволят. Какие отрасли кризис убьет, а какие, наоборот, после него взлетят? И главное - как уже сейчас можно подготовиться к будущему? Об этом "РГ" рассказала хедхантер и карьерный консультант, основательница рекрутингового агентства "Лаборатория карьеры" Алена Владимирская.

Когда речь заходит о всеобщей автоматизации и роботизации, огромное количество людей говорят "нет, этого не будет". И это нормальная реакция, потому что такие изменения не происходят за один день. На это нужно какое-то время. Завтра вы приходите в магазин, а там ни одного кассира, все автоматизировано? Так не бывает, изменения происходят незаметно. Есть хороший пример - такси. В больших городах - Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске - многие не заметили глубинных перемен в этом сервисе. Десять лет назад, чтобы вызвать такси, нужно было дозваниваться минимум за час, заказывать машину - неизвестно, какая приедет, а водитель еще и называет сумму в 1,5 раза больше, чем диспетчер. Хамит, курит, ведет себя, как хозяин жизни. И ты понимаешь, что ничего с этим сделать не можешь, потому что выбора нет, а услуга нужна.

Когда начали говорить про автоматизацию такси, многие считали, что этого не будет никогда. Изменение в этой сфере произошло не за один день. Зато теперь приезжает водитель, который предлагает вам выбрать маршрут, просит поставить ему рейтинг, интересуется, не мешает ли вам музыка и т.д. При этом услуга стоит намного дешевле, чем раньше.

С профессиями - такая же история. То, что казалось невозможным, уже происходит. Кризис и карантин показали, что люди - самое слабое звено. Мы болеем, порой плохо делаем свою работу, капризничаем, объявляем забастовки и делаем много других вещей, которые бизнесу кардинально неудобны. Поэтому прежде всего уйдут профессии, которые можно автоматизировать. Это те же самые водители, которых заменят беспилотники, кассиры, продавцы, курьеры, фасовщики. Если говорить о специалистах более, что называется, интеллектуальных - это бухгалтеры, юристы, экономисты.

Тут важно сделать оговорку. Часто можно услышать, что в нашей стране никогда не заменят бухгалтеров, потому что у нас сложная налоговая система, слишком часто появляются изменения, и справится с этим может только "живой" сотрудник. Да, конечно, грамотный бухгалтер, толковый юрист, экономист-эксперт заменены не будут. Но "специалистов" образца "сижу и делаю проводки" автоматизация заменяет легко. Точно так же она заменит продавцов, специалистов колл-центров. И опять же - не тех, которые лично много и хорошо продают, а массового уровня. Каждый из нас сталкивался с бесконечными звонками банков, страховщиков, интернет-магазинов - всех их заменят роботы.

Пандемия показала, что наступает время профессионалов. Для суперпрофи ничего не изменится, даже если он работает в той профессии, которая подлежит автоматизации. В той же бухгалтерии останется много задач, требующих серьезной умственной работы.

Одновременно автоматизация формирует запрос на новые профессии - понадобится большое количество ИТ-специалистов, методологов, менеджеров проектов, которые эту автоматизацию возглавят. Тут важно не только написать код, но и заложить правильную методику - вовремя делать проводки, если мы говорим о бухгалтерах, совершать звонки покупателям и т.д. Такие специалисты будут очень востребованы.

Пандемия обнажила еще одну проблему - онлайн-образование у нас не работает. Родители мучаются, дети не учатся, и это не их проблема. Ребенок готов проводить в телефоне или компьютере бесконечно много времени - с этим ни один родитель спорить не будет. Другой вопрос - если перед ним с экрана все так же будет нудеть учитель, ничего не будет происходить. Ребенок будет думать о своем. У нас онлайн-образование оказалось абсолютно не готово к переменам. Нет внутренних хороших методик, нет понимания, как сделать учебный процесс в онлайне интересным. Чтобы учитель мог дать ребенку знания и ценность, и при этом умел отключить в приложении Zoom чат, в котором дети друг другу кидают оскорбительные стикеры. Все это требует совершенно иных подходов, чем сейчас.

Онлайн-образование - это как раз одна из отраслей, которые будут очень сильно расти и меняться. Кроме того, во всем мире сейчас очень большие деньги вливаются в фарму и медицинское оборудование. И эти инвестиции будут только увеличиваться: все поняли, что вирусы и эпидемии рядом с нами. Новые точки прорыва будут в медицине, страны будут соревноваться в поиске эффективного лечения.

Еще одна отрасль, которая будет очень расти, - все,что связано с АПК. Страны поняли, что международная открытость, интеграция - это хорошо, но в условиях бедствия они оказываются незащищенными. Рушатся цепочки поставок продуктов, сырья и необходимых товаров. Продовольственной безопасности будет уделяться большое внимание.

Развиваться будут все формы безопасности - начиная от физической: когда страны закрывали границы, мы видели, как беженцы пытались их перейти. Для охраны границ будут все шире использоваться дроны и другие ИТ-технологии. Также будут развиваться новые виды вооружений с минимальным присутствием человека. Ну и, конечно, кибербезопасность, потому что чем больше человек уходит в онлайн, тем сильнее растут киберриски.

Как к этому новому будущему подготовиться уже сейчас? Практически все сейчас совершают одну и ту же ошибку: увидели, что востребованы программисты или digital-маркетологи - и побежали туда. Независимо от возраста, а главное, от уровня образования, своего интереса и прочих факторов. Ненавижу этот хайп, потому что огромное количество обучающих курсов продается именно на этом. "Выучи любой язык программирования, и через три месяца ты станешь суперуспешным профессионалом с зарплатой 150 тысяч рублей. Нет, дорогие мои, не станешь. Во-первых, за три месяца язык программирования нормально не выучишь. А во-вторых, в том виде, в каком выучишь, никому не будешь нужен. Будешь востребован еще меньше, чем сейчас в своей профессии.

Даже в самых успешных отраслях есть компании, которые не справятся кризисом - из-за большой закредитованности, плохого менеджмента, других факторов. Главное, что нужно сейчас понять - прокачивать следует не самый свой слабый навык (то, чего у тебя нет), а самый сильный (в чем ты уже сильнее, чем другие). Например, вы - очень хороший бухгалтер, тогда не нужно идти в программисты, а нужно осваивать автоматизацию бухгалтерии, изучать МСФО и т.д. А дальше находить сферы применения своим новым компетенциям. Не нужно конкурировать с профессионалами на новых для себя рынках, обнулять свой опыт - это плохо работает. Даже если ваша профессия совсем умирает - например, продавец - переходи в онлайн-продажи. Или из продавца доучивайтесь в управляющие магазином.

Не волноваться могут отрасли ИТ, АПК - даже если конкретная компания обанкротится, то в рамках отрасли человек перейдет на новую работу очень быстро, без потери дохода или позиции. Но на самом деле прокачивать навыки сейчас нужно всем. Возможности для развития есть всегда.