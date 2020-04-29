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29.04.2020 20:05
Рубрика: Власть

Вернуться в траекторию роста

Кабинет министров подготовит общенациональный план восстановления экономики
Текст: Владимир Кузьмин
Российская газета - Федеральный выпуск № 95(8149)
Президент Владимир Путин 28 апреля поручил правительству начать разработку общенационального плана улучшения деловой жизни, восстановления занятости и роста экономики. Выполняя поручение главы государства, кабинет министров к 25 мая подготовит этот документ.
Михаил Мишустин: Реализация плана должна обеспечить возоб­новление деловой жизни в стране. Фото: РИА Новости Михаил Мишустин: Реализация плана должна обеспечить возоб­новление деловой жизни в стране. Фото: РИА Новости
Михаил Мишустин: Реализация плана должна обеспечить возоб­новление деловой жизни в стране. Фото: РИА Новости

В среду на заседании Координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что отвел ведомствам время до 25 мая на сведение всех предложений, касающихся плана. "Реализация плана должна обеспечить возобновление деловой жизни в стране, оживление рынка труда, а также возврат экономики на траекторию роста через долгосрочные структурные изменения", - заявил глава кабмина. Кроме того, уже на следующей неделе министерство экономического развития представит обобщенные идеи по третьему пакету мер поддержки экономики и граждан.

Фото: Константин Завражин/РГ
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До 5 мая президентом поручено подготовить рекомендации по поэтапному выходу из режима ограничений и направить затем их в регионы. "Нужны плавные, тщательно выверенные действия, что позволит избежать новой вспышки инфицирования, - подчеркнул глава кабинета министров. - Для каждого региона необходимо продумать свой набор профилактических мер и рекомендаций в зависимости от сложности ситуации на конкретной территории".

Хоть правительство и готовится постепенно возвращать страну к нормальной жизни, прогнозировать сроки рано. "Пока нельзя назвать точную дату, когда ограничения, введенные из-за коронавируса, могут быть полностью сняты", - заявил Михаил Мишустин. Это касается и открытия границы России. Премьер сообщил о продлении действовавшего до конца апреля запрета на въезд в страну иностранцев. "Я подписал распоряжение правительства о продлении этого срока до тех пор, пока борьба с инфекцией не будет завершена и эпидемиологическая ситуация не улучшится", - уточнил он.

Для каждого региона необходимо продумать свой набор профилактиче­ских мер и рекомендаций в зависимости от сложности ситуации на конкретной территории

Для некоторых иностранных граждан ограничения снимут. В частности, это касается специалистов, которые ведут наладку и техническое обслуживание импортного оборудования, что позволит снизить негативное влияние на деятельность российских промышленных предприятий, в том числе производящих оборудование для борьбы с коронавирусной инфекцией.

Из-за введенных противовирусных мер проблемы сейчас возникают на производствах, где используется вахтовый метод работы. Туда не всегда получается вовремя доставлять новые смены. До конца года правительство задействовало временные правила работы вахтовым методом. Предприятиям разрешено менять сроки вахты, продолжительность учетного периода рабочего времени и график работы с учетом мнения профсоюзной "первички".

Фото: Андрей Махонин/ ТАСС
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При этом установлен ряд ограничений. Так, учетный период не должен превышать одного года, а нормальная продолжительность рабочего времени - установленные Трудовым кодексом 40 часов в неделю. Допускается увеличение максимальной продолжительности вахты не более чем на 3 месяца при соблюдении ежедневных смен не более 12 часов и такой же продолжительности междусменного отдыха работников. Продлевать вахту можно только с письменного согласия работника, оформленного дополнительным соглашением к трудовому договору. Дни междувахтового отдыха из-за переработки оплачиваются по дневной ставке, если не установлена более высокая оплата, а переработка нормы рабочего времени, установленной на учетный период, - как сверхурочные работы.

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