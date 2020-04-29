Как будет проходить приемная кампания в колледжах в 2020 году

Вот, о чем говорится в документе:
"Прием документов, необходимых для поступления на очную форму обучения, завершается 25 августа, но не ранее, чем":
- по истечении 20 дней с официального дня объявления результатов последнего ОГЭ (на тех программах, куда поступают после девятого класса)
- по истечении 20 дней с официального дня объявления результатов последнего ЕГЭ (на тех программах, куда поступают после 11-го).
Для творческих профессий и специальностей все немного по-другому.
"Прием документов, необходимых для поступления на очную форму обучения по программам по специальностям, требующим у поступающих определенных творческих способностей, физических и/или психологических качеств, завершается 15 августа, но не ранее чем":
- по истечении 10 дней с официального дня объявления результатов последнего ОГЭ (на тех программах, куда поступают после девятого класса);
- по истечении 10 дней с официального дня объявления результатов последнего ЕГЭ (на тех программах, куда поступают после 11-го).
Что с заочниками?
Сроки приема документов на заочные или очно-заочные программы колледж или техникум может установить сам. Но не ранее указанных выше сроков для "очников".
И еще одно важное уточнение: "При наличии свободных мест в организации прием документов, необходимых для поступления, продлевается до 25 ноября".
Как подавать документы? В проекте приказа предлагаются такие варианты:
"Поступающие могут подавать заявление о приеме и необходимые документы через операторов почтовой связи общего пользования либо в электронной форме".
- через электронную почту колледжа или техникума, с использованием функционала официального сайта организации;
- с использованием сервисов региональных порталов государственных и муниципальных услуг.