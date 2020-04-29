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29.04.2020 12:09
Рубрика: Общество

Как будет проходить приемная кампания в колледжах в 2020 году

Текст: Ксения Колесникова
Министерство просвещения опубликовало проект приказа, который устанавливает, как будет проходить прием документов в колледжи и техникумы в этом году.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Вот, о чем говорится в документе:

"Прием документов, необходимых для поступления на очную форму обучения, завершается 25 августа, но не ранее, чем":

Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
Минпросвещения не заменит традиционную учебу полностью дистанционной

- по истечении 20 дней с официального дня объявления результатов последнего ОГЭ (на тех программах, куда поступают после девятого класса)

- по истечении 20 дней с официального дня объявления результатов последнего ЕГЭ (на тех программах, куда поступают после 11-го).

Для творческих профессий и специальностей все немного по-другому.

"Прием документов, необходимых для поступления на очную форму обучения по программам по специальностям, требующим у поступающих определенных творческих способностей, физических и/или психологических качеств, завершается 15 августа, но не ранее чем":

- по истечении 10 дней с официального дня объявления результатов последнего ОГЭ (на тех программах, куда поступают после девятого класса);

- по истечении 10 дней с официального дня объявления результатов последнего ЕГЭ (на тех программах, куда поступают после 11-го).

Что с заочниками?

Фото: Istock
Экзамены в колледжах и техникумах могут пройти дистанционно

Сроки приема документов на заочные или очно-заочные программы колледж или техникум может установить сам. Но не ранее указанных выше сроков для "очников".

И еще одно важное уточнение: "При наличии свободных мест в организации прием документов, необходимых для поступления, продлевается до 25 ноября".

Как подавать документы? В проекте приказа предлагаются такие варианты:

"Поступающие могут подавать заявление о приеме и необходимые документы через операторов почтовой связи общего пользования либо в электронной форме".

- через электронную почту колледжа или техникума, с использованием функционала официального сайта организации;

- с использованием сервисов региональных порталов государственных и муниципальных услуг.

Общество Образование Правительство Минпросвещения

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