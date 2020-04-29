Начиная с 11 мая - дня, когда официально начнется ослабление карантина во Франции, каждого гражданина Пятой Республики обяжут носить маску в общественном транспорте. Кроме того, маски будут обязательными и в средних школах. Как заявил в обращении к парламенту премьер Эдуар Филипп, больше на "локдауне" страну держать нельзя, а потому надо научиться жить с коронавирусом под боком.

Носить маски должны все, кто пользуется любым видом общественного транспорта, а также водители. Те же правила распространяются на школьные автобусы и такси, не оборудованные защитным стеклом, отделяющим пассажира от водителя. Пока неясно, как именно будут наказывать нарушителей "масочного" режима, правительство еще обсуждает этот вопрос. Однако, как рассказал радиостанции Europe 1 госсекретарь по вопросам транспорта Жан-Батист Джеббари, планируется, что пассажиров без масок просто не будут пропускать в транспорт. И если потребуется, для этого привлекут полицию. По словам Джеббари, новые правила вступят в силу не сразу, 11 мая еще можно позволить себе не надеть маску, однако уже с 12 мая все должны будут спрятать лица.

Что касается школ, то маски обяжут носить всех учащихся и преподавателей средней школы. Каждое образовательное учреждение снабдят необходимой защитой для персонала, а также для школьников, которые по каким-то причинам не сумели обеспечить себя масками самостоятельно. Маски будут обязательными и для воспитателей детей дошкольного возраста младше трех лет. А вот в детсадах ношение масок детьми "категорически запрещено", а для начальной школы - оно "не рекомендуется".

В Бельгии лицам старше 12 лет нельзя появляться с незакрытым носом и ртом не только в автобусе или вагоне метро, но и на остановке или платформе. При этом лицо закрывать разрешается всем, что хоть как-то походит на защиту: платком, банданой или шарфом. Это правило вступает в силу 4 мая и предусматривает штраф в 250 евро для нарушителей. Закрывать лица обязали и немцев - в общественном транспорте и в магазинах. Нарушителям грозит штраф до пяти тысяч евро.