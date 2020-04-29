Как физрук Мария Исаева покорила Камчатку и воронежских шестиклассников

Однокомнатная квартира в новенькой высотке в пригороде Воронежа. Центральное место в ней занимает роскошный диван. На диване уютно устроилась 29-летняя Мария Исаева с ноутбуком - так она проводит урок физкультуры в шестом классе.

На экране компьютера шестиклассник Елисей старательно выполняет упражнения: сгибается, разгибается, машет руками. Когда школы перешли на дистанционное обучение, Мария разослала ученикам мобильное приложение для тренировок с набором упражнений и рекомендациями, как их выполнять. Вдобавок записала обучающий ролик. Школьники выполняют упражнения, снимают свои видео и отправляют учительнице.

На диване Мария работает с 11 до 20 часов с перерывом на обед и тренировку. Ежедневно она выполняет тот же комплекс упражнений, что и ученики.

- Учитель физкультуры должен быть в хорошей физической форме. Я могу без проблем показать любой игровой спорт: волейбол, баскетбол, футбол, лапту. Когда дети видят, что ты можешь, они смотрят уже по-другому.

У Исаевой первый взрослый разряд по волейболу. Окончив педагогический институт в Ярославле, она 10 лет проработала в спортшколе - тренировала юных чемпионов. А в школу обычную пришла для саморазвития, вакансию под Воронежем ей подыскала программа "Учитель для России".

- Здесь совсем иное. В спорте работаешь на результат, тренер применяет диктаторские методы. А в школе демократия: важно не чемпионов растить, а чтобы детям было комфортно на моих уроках.

Для освобожденных по здоровью есть теоретические задания: читать о гигиене и здоровом образе жизни. За плохое поведение Мария Михайловна может и домашку задать - подготовить, скажем, доклад о спортсмене.

После дивана Мария тащит нас на кухню - показывать каких-то необыкновенных червей, что живут у нее в контейнере под мойкой и перемалывают в гумус все органические отходы (особенно по вкусу им банановая кожура). Кроме спорта, Исаева всерьез увлекается экологией.

Зарплата учителя физкультуры - 16 тысяч рублей. Еще 35 тысяч - стипендия от "Учителя для России". 7000 рублей Мария платит за съемную квартиру, еще примерно 4000 уходит на коммунальные услуги и связь. Транспортных расходов у нее нет - школа за углом. На еду хватает остатка учительской зарплаты - Исаева пропагандирует здоровый образ жизни, питается правильно и скромно. Уцелевшую стипендию она тратит на путешествия: на новогодних каникулах гуляла по Киеву, на летние планировала поездку в Испанию. Но вмешался коронавирус и Барселону заменил Байкал.

Два года назад Мария побывала на Камчатке. Победила во всероссийском экологическом марафоне, где призом была поездка в любую точку России.

- Я решила: гулять так гулять! Тогда не представляла даже, насколько прекрасна Камчатка, просто решила по максимуму использовать возможность дармового перелета, - смеется учительница. Край света, сопки и гейзеры стали самым ярким впечатлением в ее жизни. Правда, своим широким жестом Исаева, похоже, исчерпала бюджет марафона - больше его не проводили.

Экологическое состязание состояло из 50 заданий, которые нужно было выполнить за три месяца. Началось оно в марте, Мария в это время участвовала в другом марафоне - тоже экологическом - и на всероссийскую дистанцию вышла с месячным опозданием. Наверстывать пришлось на ходу - пригодился опыт волейбольного прессинга.

- Одним из заданий было изготовить скворечник. Естественно, я решила делать его сама, по всем правилам. За правильной древесиной ездила в другой город, две недели пилила-вырезала и повесила у своего дома в Тутаеве. Маме дано задание присматривать за новостройкой и при появлении жильцов сообщить.

В школе Исаева первым делом расставила контейнеры для сбора макулатуры и объяснила, как ими пользоваться. Потом предложила директору: если понадобятся замены, у меня в пятницу четыре "окна", я готова проводить уроки экологии. Осенью сажали с детьми юные сосны в выгоревшем лесу. На лето планировался школьный научный лагерь с ее участием: биология, химия, экология - но, опять же, карты спутала пандемия. Пришлось переселяться на диван.

- То, что сейчас случилось с системой образования - новый виток развития абсолютно для всех, - уверена Мария.

Паспорт школы

МБОУ "Отрадненская школа № 2" открылось 2 сентябре 2019 года. Здесь учатся 819 ребят. С ними работают 42 педагога, средний возраст сотрудников 35 лет.