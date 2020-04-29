Как французский язык в Канаде стал жертвой коронавируса

Французский язык в Канаде стал жертвой коронавируса. Несмотря на то, что, по действующей конституции, английский и французский языки являются официальными в Канаде и обладают равным статусом, пандемия коронавируса вынудила власти страны допустить к продаже дезинфицирующие средства, маркированные только на английском языке.

Премьер Канады Джастин Трюдо признал ошибку, но встал на защиту тех, кто ее допустил, объяснив произошедшее "экстремальной ситуацией, в которой мы находимся".

"В определенных ситуациях мы готовы разрешить вывески и маркировку на одном языке. Но мы бы предпочли, чтобы этого не происходило, потому что наша языковая двойственность - это не только вопрос нашей канадской идентичности, но и условие безопасности потребителей", - цитирует его британское издание Guardian.

Трюдо объяснил, что не все компании, которые в последнее время переориентировались на производство медицинских товаров или санитайзеров, имеют в штате двуязычный персонал и возможность печатать на товарах информацию на двух языках.

Однако это не удовлетворило возмущенных франкоговорящих жителей, например в провинции Квебек, где этот язык является родным для почти 80% населения. Они назвали создавшуюся ситуацию "опасной" и "неуважительной" по отношению к тем, кто на протяжении веков боролся за сохранение родного языка.

В свою очередь канадский комиссар по вопросам языка Реймонд Теберж выразил сожаление по поводу того, что в провинциях Нью-Брансуик и Онтарио, где проживают крупные франкоязычные общины, объявления по вопросам здоровья делали только на английском языке. По его словам, население должно иметь возможность понимать смысл сообщений, относящихся к здравоохранению, особенно в нынешней сложной ситуации, вызванной пандемией коронавируса.

По данным последней переписи населения, почти четверть 37-милионного населения Канады в своей повседневной жизни использует французский язык. "Ничто не может быть оправданием для отсутствия уважения к нашим двум официальным языкам. Это также вопрос здоровья и безопасности", - заявил сенатор Рене Кормье.