Новости

Экстренно госпитализирован экс-вокалист "Агаты Кристи" Глеб Самойлов 19:17
Чернокожая актриса из "Звездных войн" хочет спин-оффа о своем персонаже 18:59
Башаров прокомментировал призыв лишить его всех званий за насилие 16:44
Юрий Лоза объяснил, за что невзлюбил Тома Круза 15:04
По "Плоскому миру" Терри Пратчетта снимут еще несколько сериалов 13:46

Кейт Бекинсейл разыграла сцену из "Чайки" на русском языке у себя в саду

Новости
    29.04.2020, 18:41
Текст:   Юлия Авакова
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Пьесе "Чайка" Антона Павловича Чехова не очень повезло в этом театральном сезоне в Лондоне - из-за эпидемии COVID-19 была отменена новая постановка Playhouse Theatre с участием Эмилии Кларк.

Фото: youtube.com/ RT на русском
Видео: американский хор спел "Трех танкистов" в честь встречи на Эльбе

Однако очередное напоминание о произведении великого русского драматурга пришло совсем неожиданно - из аккаунта в Instagram британской актрисы Кейт Бекинсейл, известной своей любовью к русскому языку.

Она выложила небольшое видео с коротким диалогом из "Чайки", ее русскоговорящий напарник выступил в роли Треплева, произнес сакраментальную фразу, адресованную Нине Заречной: "Я имел подлость убить сегодня эту чайку. Кладу у ваших ног", - и бросил пластмассовую желтую утку в ее сторону.

Жонглирование репликами вскоре прекратилось, и неизвестный заявил, что из этой затеи ничего не выйдет - Кейт слишком стара для того, чтобы убедительно сыграть Нину, и вообще он пришел к ней лишь затем, чтобы починить кондиционер.

Новости

Видео: американский хор спел "Трех танкистов" в честь встречи на Эльбе 13:25
Лев Лещенко рассказал о своих новых песнях 12:37
Вышел трейлер финального сезона "Агентов "Щ.И.Т." 12:27
Объявлено о скорой выписке Надежды Бабкиной 12:20
⧣ видео
Фото: youtube.com/ BlackView HD
Видео: Майкл Мэдсен призвал соблюдать карантин танцем из "Бешеных псов" 28.04.2020
Сарик Андреасян снял карантинный клип с туалетной бумагой и фото Дудя 28.04.2020
Принц Уильям и Стивен Фрай записали ролик в поддержку врачей 27.04.2020
⧣ Россия
Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
Жаловавшаяся на избиения Прилучного Муцениеце посвятила ему "поэму" 28.04.2020
Васильева и Бабкину в "Модном приговоре" заменят Пельш и Дибров 28.04.2020
Лев Лещенко рассказал, как ему удалось выздороветь 28.04.2020
⧣ Соединенное Королевство
Фото: twitter.com/ bigfinish
Анонсирован крупномасштабный проект по "Доктору Кто" 27.04.2020
Создатели "Острых козырьков" рассказали о планах на шестой сезон 26.04.2020
Десять воплощений Доктора Кто поблагодарили британских врачей 26.04.2020