Кейт Бекинсейл разыграла сцену из "Чайки" на русском языке у себя в саду

Пьесе "Чайка" Антона Павловича Чехова не очень повезло в этом театральном сезоне в Лондоне - из-за эпидемии COVID-19 была отменена новая постановка Playhouse Theatre с участием Эмилии Кларк.

Однако очередное напоминание о произведении великого русского драматурга пришло совсем неожиданно - из аккаунта в Instagram британской актрисы Кейт Бекинсейл, известной своей любовью к русскому языку.

Она выложила небольшое видео с коротким диалогом из "Чайки", ее русскоговорящий напарник выступил в роли Треплева, произнес сакраментальную фразу, адресованную Нине Заречной: "Я имел подлость убить сегодня эту чайку. Кладу у ваших ног", - и бросил пластмассовую желтую утку в ее сторону.

Жонглирование репликами вскоре прекратилось, и неизвестный заявил, что из этой затеи ничего не выйдет - Кейт слишком стара для того, чтобы убедительно сыграть Нину, и вообще он пришел к ней лишь затем, чтобы починить кондиционер.