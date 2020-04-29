Кинотеатры и стоматологии освободили от платы за аренду федерального имущества

Освобождение на три месяца от платежей за аренду федерального имущества стало доступным кинотеатрам и стоматологическим клиникам.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, уточнив уже действовавший механизм помощи малому и среднему бизнесу до того, как перечень отраслей экономики, наиболее пострадавших от распространения коронавируса, пополнили деятельность в области демонстрации кинофильмов и стоматологическая практика.

МСП, относящиеся к этому списку, в апреле-июне смогут не платить за использование федерального имущества, составляющего государственную казну. Остальному малому и среднему бизнесу предоставлена на эти месяцы отсрочка по конца 2021 года.