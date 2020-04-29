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29.04.2020 13:02
Рубрика: В мире

Киргизия ведет переговоры с Китаем о реструктуризации своего долга

Текст: Любовь Борисенко (Бишкек)

Киргизия ведет переговоры с представителями банковской сферы Китая о реструктуризации своего долга. Об этом сообщил вице-премьер-министр Эркин Асрандиев. По его словам, речь идет о пролонгации выплаты задолженности по кредиту в размере 1,7 миллиарда долларов.

В Киргизии опасаются серьезных финансовых выпадений из бюджета страны

"На прошлой неделе президент Киргизии провел переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином, где речь шла о реструктуризации долга перед китайским банком, - заявил Асрандиев. - Должен сказать, что кредиторы с пониманием подошли к сложившейся в республике ситуации. В настоящее время представители КНР уже ведут переговоры с соответствующими структурами Минфина Киргизии".

"Касательно других кредиторов тоже идет работа по отсрочке платежей по двусторонним кредитам в рамках Парижского клуба", - добавил он.

Внешний долг Киргизии превышает четыре миллиарда долларов. В национальной валюте это 255 миллиардов сомов, что в два раза больше доходов республиканского бюджета республики. Основным кредитором Киргизии является КНР.

В мире экс-СССР Киргизия

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