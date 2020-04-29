Новости

Врачи рассказали о влиянии стресса в детстве на дальнейшую жизнь 16:56
Бывший курганский вице-губернатор задержан за злоупотребления на 195 млн руб 16:48
Дана предварительна оценка исполнения Союзного бюджета 16:47
ЦБ выпустил памятную монету "Ржевский мемориал советскому Солдату" 16:46
Башаров прокомментировал призыв лишить его всех званий за насилие 16:44
Когда прогулка с собакой обернется для москвича штрафом до 5 тысяч рублей 16:44
С каких предприятий Москвы начнут снимать ограничения из-за COVID-19 16:41
На землях Савойского герцогства нашли древний некрополь с сокровищами 16:40
Эксперимент показал, как выявить рак до появления симптомов 16:38
В Москве задержали продавцов фальшивых тестов на коронавирус 16:35
Названа главная ошибка в обработке поверхностей от вирусов 16:34
Биологи открыли у бактерий коллективную память 16:28
Патриарх Кирилл запретил в служении протодиакона Андрея Кураева 16:26
На Кубани парикмахер на карантине могла заразить клиентов COVID-19 16:24
В Заполярье безработные получат работу с зарплатой 42 тысячи рублей 16:22
СМИ: Николай Цулыгин покинет пост главного тренера ХК "Салават Юлаев" 16:19
В Подмосковье пресекли незаконную продажу почти 300 аппаратов ИВЛ 16:18
Школьники в Москве отдохнут от онлайн‑уроков с 1 по 11 мая 16:17
Новую серию "Простоквашино" посмотрели более миллиона человек 16:16
На Среднем Урале официально ввели масочный режим на майские праздники 16:11
Водоканалы будут реже признавать нарушителями экологии 16:08
Фонд из Нидерландов ищет погибшего в концлагере вологодского солдата 16:05
Заместителя гендиректора КЖД задержали за продажу вагонов с "дисконтом" 16:02
У шести сотрудников больницы под Липецком обнаружили COVID-19 16:02
РЖД продлили до 11 мая меры социальной дистанции в вагонах 16:01
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" обсудят ситуацию с лесными пожарами в Сибири и на Дальнем Востоке
В "РГ" обсудят ситуацию с лесными пожарами в Сибири и на Дальнем Востоке
Законы мая защитят детей, наши деньги, здоровье и женскую красоту
Законы мая защитят детей, наши деньги, здоровье и женскую красоту
На что пойдут субсидии для туроператоров
На что пойдут субсидии для туроператоров
29.04.2020 16:28
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Биологи открыли у бактерий коллективную память

Текст: Лариса Ионова
Фото: Фото: iStock Фото: Фото: iStock
Фото: Фото: iStock

Долгое время ученые считали, что память - прерогатива лишь высших многоклеточных организмов, обладающих нервной системой. Однако, наблюдая за одноклеточными - грибками, амебами и бактериями, ученые заподозрили, что у них также есть некая коллективная память.

Например, бактерии внутри биопленок обмениваются информацией и координируют свои действия с помощью электрических каналов связи. Эти изменения отражались в том, как микроб поглощал и испускал определенные типы ионов. А если простейшие способны передавать данные, то, возможно, они умеют их и хранить.

Фото: iStock
Земные бактерии могут стать потенциально опасными в космосе

Эта загадка и стала предметом исследования ученых-биологов Калифорнийского университета.

Они начали эксперимент на колониях сенной палочки (Bacillus subtilis), результаты которого опубликованы в научном журнале Cell Systems.

Ученые направляли на них синий свет разной длины и интенсивности и следили, как меняется характер обмена сигналами между бактериями.

Оказалось, что они живо реагировали на облучение синим светом, меняя свойства белков своей оболочки, а главное запоминали это воздействие на протяжении примерно четырех часов. Электрические свойства оболочки сенных палочек менялись примерно таким же образом, как оболочки нервных клеток, которые переключаются из одного состояния в другое.

Так ученые пришли к выводу, что колонии обычной сенной палочки умеют коллективно запоминать информацию о воздействии разного рода раздражителей.

Это открытие можно использовать для того, чтобы программировать сложные формы поведения микробов. А кроме того, создавать "биокомпьютеры" на основе микробов, в которых информация будет храниться и записываться не в формате новых цепочек ДНК, как уже этого добивались молекулярные биологи, а в виде электрических сигналов, которые хранятся в оболочках микробов и передаются от одной бактерии к другой.

Общество Наука

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Кремль: Назвать дату окончания эпидемии коронавируса в РФ невозможно
В Госдуме оценили решение США о сокращении средств для "сдерживания РФ"
Эпидемиолог Минздрава рассказал о потерях среди медиков от COVID-19
За сутки в России подтвержден 5 841 случай COVID в 82 регионах
В интернете выставили на продажу ворованные данные россиян
"Бессмертный полк" в этом году пройдет в онлайн-формате
Советы нутрициолога: Как сбалансировать домашнее питание