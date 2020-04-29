Биологи открыли у бактерий коллективную память

Долгое время ученые считали, что память - прерогатива лишь высших многоклеточных организмов, обладающих нервной системой. Однако, наблюдая за одноклеточными - грибками, амебами и бактериями, ученые заподозрили, что у них также есть некая коллективная память.

Например, бактерии внутри биопленок обмениваются информацией и координируют свои действия с помощью электрических каналов связи. Эти изменения отражались в том, как микроб поглощал и испускал определенные типы ионов. А если простейшие способны передавать данные, то, возможно, они умеют их и хранить.

Эта загадка и стала предметом исследования ученых-биологов Калифорнийского университета.

Они начали эксперимент на колониях сенной палочки (Bacillus subtilis), результаты которого опубликованы в научном журнале Cell Systems.

Ученые направляли на них синий свет разной длины и интенсивности и следили, как меняется характер обмена сигналами между бактериями.

Оказалось, что они живо реагировали на облучение синим светом, меняя свойства белков своей оболочки, а главное запоминали это воздействие на протяжении примерно четырех часов. Электрические свойства оболочки сенных палочек менялись примерно таким же образом, как оболочки нервных клеток, которые переключаются из одного состояния в другое.

Так ученые пришли к выводу, что колонии обычной сенной палочки умеют коллективно запоминать информацию о воздействии разного рода раздражителей.

Это открытие можно использовать для того, чтобы программировать сложные формы поведения микробов. А кроме того, создавать "биокомпьютеры" на основе микробов, в которых информация будет храниться и записываться не в формате новых цепочек ДНК, как уже этого добивались молекулярные биологи, а в виде электрических сигналов, которые хранятся в оболочках микробов и передаются от одной бактерии к другой.