Колумбия вошла в Организацию экономического развития и сотрудничества

Колумбия стала 37-м членом Организации экономического сотрудничества и развития. Об этом говориться в официальном заявлении, опубликованном на сайте ОЭСР.

"Присоединение Колумбии является подтверждением того, что мы привержены объединению стран, которые стремятся к достижению высоких стандартов в глобальной государственной политике с целью повышения благосостояния и качества жизни своих граждан", - со ссылкой на генерального секретаря организации пишет РИА Новости.

Процесс вступления в ОЭСР занял пять лет. За это время власти Колумбии провели серьезные реформы, чтобы привести законодательство страны в соответствие с требованиями организации. Официальное приглашение войти в состав страна получила в мае 2018 года.