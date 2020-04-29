Комитет ВОЗ по ЧС проведет в четверг совещание по пандемии COVID-19

Чрезвычайный комитет по коронавирусу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 30 апреля соберется на совещание, на котором специалисты проведут анализ ситуации с пандемией. Как рассказал глава организации Тедрос Аданом Гебрейесус, проведение совещания было оговорено заранее.

Чиновник напомнил, что в конце января комитет предлагал вновь собраться через три месяца после введения наивысшего уровня чрезвычайной ситуации. С того момента прошло как раз три месяца, поэтому, как отметил Гебрейесус, настало время "оценить эволюцию пандемии и представить обновленные рекомендации".