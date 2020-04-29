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29.04.2020 11:44
Рубрика: Общество

На затонувшем в XVI веке корабле Тюдоров найден "современный" сплав

Текст: Денис Передельский
Фото: University of Warwick Фото: University of Warwick
Фото: University of Warwick

Совместная команда, составленная из специалистов Уорикского университета (Великобритания) и Университета Гента (Бельгия), провела рентгеновский анализ артефактов с любимого военного корабля Генриха VIII. Он показал, что доспехи воинов полтысячи лет назад изготавливали из сплава, аналогичного современным композициям.

Отчет о работе опубликован на сайте Уорикского университета. Современное рентгеновское оборудование помогло изучить артефакты, найденные еще в прошлом веке на борту "Мэри Роуз". Это был любимый военный корабль короля Генриха VIII, названный так, предположительно, в честь Марии Тюдор. Он затонул 19 июля 1545 года в проливе Те-Солент во время битвы с французами.

Фото: предоставлено РГО
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В 1982 году корабль был поднят со дна. Сегодня вместе с 19 тысячами артефактов он хранится в Музее Мэри Роуз в Портсмуте. Для анализа ученые отобрали образцы, которые, предположительно, являются остатками кольчуги.

Исследование показало, что эти кольца были изготовлены не из чистой меди, как предполагалось ранее, а из сплава, который по своему составу оказался практически идентичен современным сплавам. Установлено, что на 73 процента он состоял из меди и на 27 процентов - из цинка.

"Результаты показывают, что во времена Тюдоров производство латуни было налажено и контролировалось достаточно хорошо, а методы, такие как волочение проволоки, были отлично известны, - говорит почетный профессор Марк Доусетт. - Латунь импортировали из Арденн, а также изготавливали в Айлворте. Я был удивлен стабильным уровнем содержания цинка в проволочных звеньях - это довольно современная композиция для такого сплава".

Также был проведен анализ наиболее высокой чувствительности. Он выявил в образцах следы тяжелых металлов, таких как свинец и золото. Однако ученые считают, что тяжелые металлы не были частью сплава, из которого изготавливались доспехи.

Фото: Enigma Recoveries
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Вероятно, эти вкрапления попали на поверхностные слои звеньев кольчуги в качестве случайных примесей. Например, мастера в те времена могли использовать одни и те же инструменты и для обработки золота и свинца, и для обработки латуни.

Исследователи учли и возможное влияние прошедших веков. Достаточно вспомнить Вторую мировую войну, во время которой район, где затонуло судно "Мэри Роуз", подвергался массированным бомбардировкам. Частички современных металлов могли слиться с частицами металлов более древних.

Кроме того, ртуть, свинец и мышьяк могли попасть на морское дно из прибрежных рек, в которые, в свою очередь, попали из городов за прошедшие века.

Полный отчет об исследовании можно найти в журнале Journal of Synchrotron Radiation.

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