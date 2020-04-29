Принят Государственной Думой 14 апреля 2020 года

Одобрен Советом Федерации 17 апреля 2020 года

Внести в статью 121 Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 273-Ф3 "О противодействии коррупции" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 52, ст. 6228; 2011, N 48, ст. 6730; 2013, N 40, ст. 5031; 2014, N 52, ст. 7542; 2015, N 41, ст. 5639; N 45, ст. 6204; N 48, ст. 6720; 2017, N 15, ст. 2139; 2018, N 32, ст. 5100; N 45, ст. 6837; 2019, N 30, ст. 4153; N 51, ст. 7484) следующие изменения:

1) абзац первый части 3 изложить в следующей редакции:

"3. Лица, замещающие государственные должности Российской Федерации, лица, замещающие государственные должности субъектов Российской Федерации, муниципальные должности и осуществляющие свои полномочия на постоянной основе, если федеральными конституционными законами или федеральными законами не установлено иное, не вправе:";

2) абзац первый части 33 изложить в следующей редакции:

"33. Депутаты законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие свои полномочия на профессиональной постоянной основе, если федеральными законами не установлено иное, не вправе участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исключением следующих случаев:";

3) дополнить частью 33-1 следующего содержания:

"33-1. Лица, замещающие государственные должности субъектов Российской Федерации и осуществляющие свои полномочия на непостоянной основе, не вправе осуществлять деятельность, предусмотренную пунктами 1, 4-11 части 3 настоящей статьи.";

4) абзац первый части 34 после слов "субъектов Российской Федерации)" дополнить словами "и осуществляющие свои полномочия на постоянной основе".

Президент Российской Федерации В. Путин