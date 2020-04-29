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29 апреля 2020 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 93(8147)

Федеральный закон от 24 апреля 2020 г. N 142-ФЗ "О внесении изменений в статью 5 Федерального закона "О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае"

Принят Государственной Думой 14 апреля 2020 года

Одобрен Советом Федерации 17 апреля 2020 года

Статья 1

Внести в статью 5 Федерального закона от 29 июля 2017 года N 214-ФЗ "О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 31, ст. 4763) следующие изменения:

1) в наименовании слово "введения" заменить словами "введения, приостановления и прекращения взимания";

2) часть 2 дополнить словами "либо приостановлено на территории отдельных или всех муниципальных образований, входящих в территорию эксперимента, на установленный законом субъекта Российской Федерации срок".

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин