Распоряжение губернатора Курской области от 29 апреля 2020 года № 157-рг "О внесении изменений в распоряжение Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг "О введении режима повышенной готовности"

Во изменение распоряжения Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг "О введении режима повышенной готовности":

1. Внести в распоряжение Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг "О введении режима повышенной готовности" (в редакции распоряжений Губернатора Курской области от 18.03.2020 № 68-рг, от 20.03.2020 № 73-рг, от 24.03.2020 № 82-рг, от 25.03.2020 № 85-рг, от 27.03.2020 № 95-рг, от 29.03.2020 № 98-рг, от 30.03.2020 № 103-рг, от 03.04.2020 № 111-рг, от 05.04.2020 №112-рг, от 06.04.2020 № 116-рг, от 07.04.2020 № 122-рг, от 15.04.2020 № 135-рг, от 17.04.2020 № 137-рг, от 20.04.2020 № 140-рг, от 21.04.2020 №145-рг, от 22.04.2020 №151-рг) изменения, изложив текст распоряжения в следующей редакции:

"О введении режима повышенной готовности

В связи с угрозой распространения в Курской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в соответствии с подпунктом "б" пункта 6 статьи 41 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" и в целях обеспечения безопасности здоровья населения:

1. Ввести на территории Курской области режим повышенной готовности.

2. Временно приостановить на территории Курской области:

2.1. Деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений, букмекерских контор, тотализаторов и их пунктов приема ставок.

2.2. Оказание стоматологических услуг, за исключением заболеваний и состояний, требующих оказание стоматологической помощи в экстренной или неотложной форме.

2.3. С 28 марта 2020 года по 11 мая 2020 года включительно:

2.3.1. Работу ресторанов, баров, кафе, столовых, буфетов, закусочных и иных предприятий общественного питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, а также доставки заказов.

Данное ограничение не распространяется на столовые, буфеты, кафе и иные предприятия питания, осуществляющие организацию питания для работников организаций.

2.3.2. Работу объектов розничной и оптовой торговли, за исключением аптек и аптечных пунктов, специализированных объектов розничной торговли, в которых осуществляется заключение договоров на оказание услуг связи и реализация связанных с данными услугами средств связи (в том числе мобильных телефонов, планшетов), а также объектов розничной и оптовой торговли в части реализации продовольственных товаров и (или) непродовольственных товаров первой необходимости, указанных в приложении № 1 к настоящему распоряжению, продажи товаров дистанционным способом, в том числе с условием доставки.

2.3.3. Работу косметических салонов, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, фитнес-центров, бассейнов и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие гражданина, за исключением услуг, оказываемых дистанционным способом, в том числе с условием доставки.

3. Ввести запрет на курение кальянов в общественных местах.

4. Организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозки общественным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярного сообщения, оперативно предоставлять на утверждение в комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области проекты расписаний движения общественного транспорта с учетом сложившегося пассажиропотока.

Комитету транспорта и автомобильных дорог Курской области (В.А. Муравьев) осуществлять рассмотрение проектов расписаний движения общественного транспорта не позднее двух рабочих дней с даты их поступления от организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки общественным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярного сообщения.

5. Лицам, прибывшим на территорию Российской Федерации:

5.1. Сообщать о своем возвращении в Российскую Федерацию, месте, датах пребывания за рубежом, контактную информацию по телефонам горячей линии: +79207270689, +7(4712)324319.

5.2. При появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обратиться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций.

5.3. Соблюдать постановления санитарных врачей о нахождении в режиме изоляции на дому.

5.4. Обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения в Российскую Федерацию (не посещать работу, учебу, минимизировать посещение общественных мест).

6. Гражданам, совместно проживающим в период обеспечения изоляции с лицами, указанными в пункте 5 настоящего распоряжения, а также с лицами, в отношении которых приняты постановления санитарных врачей об изоляции, обеспечить самоизоляцию на дому на срок, указанный в подпункте 5.4 пункта 5 настоящего распоряжения, либо на срок, указанный в постановлениях санитарных врачей.

7. Гражданам, прибывшим на территорию Курской области с территорий других субъектов Российской Федерации:

сообщать о своем прибытии на территорию Курской области по номеру телефона горячей линии комитета здравоохранения Курской области +7(4712) 58-78-86;

обеспечить самоизоляцию (за исключением граждан, прибывших в служебную командировку) по месту пребывания или жительства на срок 14 дней со дня прибытия в место назначения на территории Курской области;

при появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обратиться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций.

8. С 26 марта 2020 года по 11 мая 2020 года включительно обязать соблюдать режим самоизоляции лиц в возрасте старше 65 лет, а также граждан, имеющих заболевания, указанные в приложении № 2 к настоящему распоряжению. Режим самоизоляции должен быть обеспечен по месту проживания указанных лиц либо в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах.

9. Работодателям, осуществляющим деятельность на территории Курской области:

9.1. Обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела.

9.2. Оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому.

9.3. При поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Курской области незамедлительно представлять информацию обо всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший.

9.4. Принять меры по изоляции работников, прибывших на территорию Российской Федерации, на срок продолжительностью 14 календарных дней со дня их прибытия.

9.5. Не допускать на рабочее место и (или) территорию организации работников из числа граждан, указанных в пункте 8 настоящего распоряжения, а также работников, в отношении которых приняты постановления санитарных врачей об изоляции.

9.6. Перевести лиц, обязанных соблюдать режим самоизоляции, с их согласия на дистанционный режим работы или предоставить им ежегодный оплачиваемый отпуск.

10. Комитету здравоохранения Курской области (Е.А. Палферова):

10.1. Обеспечить возможность оформления листов нетрудоспособности без посещения медицинских организаций для лиц, указанных в пункте 6 настоящего распоряжения.

10.2. Организовать работу медицинских организаций с приоритетом оказания медицинской помощи на дому лихорадящим больным с респираторными симптомами, посещавшим территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (COVID-19), и пациентам старше 60 лет, для чего обеспечить усиление выездной амбулаторной службы сотрудниками отделений профилактики, городской фтизиатрической службы и клиническими ординаторами образовательных организаций высшего образования.

10.3. Обеспечить готовность медицинских организаций, осуществляющих медицинскую помощь стационарно и амбулаторно, оказывающих скорую медицинскую помощь, к приему и оперативному оказанию медицинской помощи больным с респираторными симптомами, отбору биологического материала для исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19).

11. Рекомендовать главам муниципальных образований Курской области совместно с отраслевыми органами исполнительной власти Курской области:

11.1. В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) отменить проведение массовых мероприятий спортивной, культурной, развлекательной и другой направленности, в том числе с международным участием, по 11 мая 2020 года включительно с возможностью дальнейшего продления.

11.2. При организации режима труда руководствоваться Методическими рекомендациями по режиму труда органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций с участием государства, разработанными Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации.

12. Комитету образования и науки Курской области (Н.А. Пархоменко) совместно с комитетом здравоохранения Курской области, комитетом по культуре Курской области (Ю.Н. Полетыкина), комитетом строительства Курской области (Р.Ю. Денисов), руководителями профессиональных образовательных организаций, организаций дополнительного профессионального образования, организаций дополнительного образования, общеобразовательных организаций, находящихся в ведении отраслевых органов исполнительной власти Курской области, расположенных на территории Курской области, с 6 апреля по 11 мая 2020 года включительно:

12.1. Обеспечить реализацию образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

12.2. Определить минимальную необходимую численность работников, обеспечивающих функционирование образовательных организаций.

12.3. Перевести максимально возможное количество работников на дистанционный режим работы.

13. Рекомендовать главам муниципальных районов (городских округов) Курской области, руководителям образовательных организаций высшего образования, профессиональных образовательных организаций, организаций дополнительного профессионального образования, организаций дополнительного образования, общеобразовательных организаций, расположенных на территории Курской области, с 6 апреля по 11 мая 2020 года включительно:

13.1. Обеспечить реализацию образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

13.2. Определить минимальную необходимую численность работников, обеспечивающих функционирование образовательных организаций.

13.3. Перевести максимально возможное количество работников на дистанционный режим работы.

14. Рекомендовать главам муниципальных районов (городских округов):

14.1. Обеспечить в дошкольных образовательных организациях, функции и полномочия учредителей которых осуществляют органы местного самоуправления, работу дежурных групп. Обеспечить соблюдение в указанных группах санитарного режима.

14.2. Взимать родительскую плату за присмотр и уход в дошкольных образовательных организациях с родителей (законных представителей) только за дни фактического посещения ребенком дошкольной образовательной организации.

15. Комитету образования и науки Курской области совместно с главами муниципальных районов (городских округов) в установленном порядке обеспечить мероприятия, направленные на создание условий для охвата питанием в виде выдачи продуктовых наборов или денежной компенсации для обучающихся льготной категории (детей с ограниченными возможностями здоровья, детей из малоимущих и многодетных семей) в период освоения образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

16. Рекомендовать организациям, предоставляющим жилищно-коммунальные услуги, и организациям, предоставляющим услуги связи, обеспечить неприменение в указанный период мер ответственности за несвоевременное исполнение лицами, обязанными соблюдать режим самоизоляции в соответствии с пунктом 8 настоящего распоряжения, обязательств по оплате жилого помещения, коммунальных услуг и услуг связи, а также обеспечить продолжение предоставления соответствующих услуг и не осуществлять принудительное взыскание задолженности в указанный период.

Наличие задолженности по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги в указанный период не учитывается при принятии решения о предоставлении (при предоставлении) субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг,

17. Комитету по физической культуре и спорту Курской области

(А.В. Спиридонов) совместно с главами муниципальных районов и городских округов Курской области, региональными спортивными федерациями, физкультурно-спортивными организациями,

собственниками (балансодержателями) объектов спорта приостановить по 11 мая 2020 года включительно с возможностью дальнейшего продления:

17.1. Проведение на территории Курской области физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, включенных в Календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Курской области на 2020 год, календарные планы органов местного самоуправления, региональных спортивных федераций, физкультурно-спортивных организаций.

17.2. Направление сборных команд Курской области и муниципальных образований для участия в физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях различного уровня.

17.3. Деятельность региональных, муниципальных и частных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва.

17.4. Деятельность объектов спорта всех форм собственности.

18. Рекомендовать гражданам с 28 марта 2020 года по 11 мая 2020 года включительно:

18.1. Воздержаться от посещения парка "Имени 50-летия ВЛКСМ" (Боева дача).

18.2. Воздержаться от посещения кладбищ, за исключением случаев обращения за оформлением услуг по погребению (захоронению) и участия в погребении (захоронении).

18.3. Воздержаться от посещения религиозных объектов, а также иных мест и объектов, специально предназначенных для богослужений, молитвенных и религиозных собраний, религиозного почитания (паломничества).

19. Временно приостановить предоставление государственных и иных услуг в помещениях органов исполнительной власти Курской области и государственных учреждений Курской области, за исключением услуг, предоставление которых может осуществляться исключительно в указанных помещениях, при условии обеспечения предварительной записи граждан. При этом государственные и иные услуги, предоставление которых возможно в электронном виде, предоставляются исключительно в электронном виде.

Ограничить предоставление государственных и муниципальных услуг в филиалах автономного учреждения Курской области "Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг" следующими видами услуг (исключительно по предварительной записи):

государственный кадастровый учет недвижимого имущества и (или) государственная регистрация прав на недвижимое имущество, предоставление сведений из Единого государственного реестра недвижимости;

регистрация, подтверждение, восстановление учетной записи на портале госуслуг.

20. Обязать:

20.1. Граждан соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование), в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.

20.2. Органы государственной власти Курской области, органы местного самоуправления, организации и индивидуальных предпринимателей, а также иных лиц, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, обеспечить соблюдение гражданами (в том числе работниками) социального дистанцирования, в том числе путем установления специального режима допуска в здания, строения, сооружения (помещения в них) и нахождения в них, на соответствующей территории (включая прилегающую территорию).

20.3. Граждан не покидать места проживания (пребывания), за исключением:

случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью;

случаев следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), которая не приостановлена, в соответствии с настоящим распоряжением, осуществления деятельности, связанной с передвижением по территории Курской области, в случае если такое передвижение непосредственно связано с осуществлением деятельности, которая не приостановлена (в том числе оказанием транспортных услуг и услуг доставки). Такие следования (перемещения) граждан осуществляются при наличии маршрутных листов, выданных в порядке, установленном Администрацией Курской области;

случаев следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с настоящим распоряжением, выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания), выноса отходов до ближайшего места накопления отходов;

лучаев следования к месту (от места) ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, строительства и (или) эксплуатации жилого дома, садового дома, а также нахождения на указанных земельных участках и объектах (при наличии документов, устанавливающих или удостоверяющих право гражданина или его близких родственников на предназначенные для этих целей земельный участок, здания, строения, сооружения);

случаев следования к родственникам, находящимся в режиме самоизоляции в соответствии с пунктом 8 настоящего распоряжения, либо нуждающимся в постоянном постороннем уходе, с целью доставки им лекарственных средств, продуктов питания и товаров первой необходимости, присмотра и ухода за ними и обратно (при наличии подтверждающих документов).

20.4. Ограничения, установленные настоящим пунктом, не распространяются на случаи оказания медицинской помощи, деятельность правоохранительных органов, органов по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и подведомственных им организаций, органов по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, исполнительных органов государственной власти Курской области и органов местного самоуправления, иных органов в части действий, непосредственно направленных на защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан, в том числе противодействие преступности, охрану общественного порядка, собственности и обеспечения общественной безопасности.

21. Управлению ветеринарии Курской области (С.Н. Турнаев) привлечь станции по борьбе с болезнями животных городских округов и муниципальных районов Курской области к работе по проведению санитарной обработки территорий, техники и помещений.

22. Руководителям организаций Курской области, независимо от организационно-правовой формы, совместно с главами муниципальных образований Курской области в период нерабочих дней провести дезинфекцию всех помещений административных зданий и общественных мест пребывания работников.

23. Комитету жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области (А.В. Дедов):

совместно с главами муниципальных образований Курской области обеспечить контроль за исполнением пункта 22 настоящего распоряжения;

совместно с главами муниципальных образований Курской области организовать уборку территорий и санитарную обработку канализационных стоков медицинских организаций Курской области, отобранных для лечения граждан, инфицированных новой коронавирусной инфекцией (COVID-19).

24. Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Курской области (О.Д. Климушин), комитету по культуре Курской области, комитету промышленности, торговли и предпринимательства Курской области (М.Н. Аксенов), органам местного самоуправления осуществлять в пределах своих полномочий контроль за соблюдением ограничений, установленных пунктами 2 и 3 настоящего распоряжения.

25. Разрешить комитету здравоохранения Курской области и подведомственным ему медицинским организациям Курской области предусматривать авансовый платеж в размере до 100 процентов (включительно) при заключении государственных контрактов (договоров) на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких и экстракорпоральной мембранной оксигенации (далее - оборудование), включая работы и услуги по доставке, разгрузке, сборке, установке, монтажу, вводу в эксплуатацию оборудования, обучению правилам эксплуатации и инструктажу специалистов, необходимых для предотвращения распространения, профилактики и лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19).

26. Установить, что распространение новой коронавирусной инфекции (COVID-19) является в сложившихся условиях чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством, повлекшим введение режима повышенной готовности в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", который является обстоятельством непреодолимой силы.

27. Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации Курской области обеспечить координацию действий органов государственной власти Курской области, органов местного самоуправления Курской области и организаций.

28. Заместителю Губернатора Курской области И.Г. Хмелевской ежедневно представлять Губернатору Курской области доклад о ситуации с распространением в Курской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19), количестве заболевших, в том числе вновь выявленных случаях заражения инфекцией.

29. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.".

2. Распоряжение вступает в силу с 1 мая 2020 года.

Губернатор Курской области Р.В.Старовойт











