Лекарство от COVID: человечность или доллары

В ситуации, когда пандемия COVID-19 бьет по человеческим жизням, системам здравоохранения, экономике и социальным устоям, перед миром встала необходимость не просто срочной разработки вакцин и эффективных лекарств от коронавируса нового типа. Все более ощутима задача выработать трансцендентную доктрину, даже философию противостояния новому вызову.

Все больше мировых лидеров, глав правительств говорят не только об экономическом или медицинском аспекте преодоления пандемии. От них ждут ответов на крайне непростые вопросы: что важнее - личная свобода или благосостояние всего общества, сохранение экономики или забота о людях? Лидеры России и Китая свой ответ уже дали, обозначив как наивысший приоритет спасение жизней.

С самого начала эпидемии председатель КНР объявил руководящий принцип борьбы с инфекцией: "Жизни людей - превыше всего". Китайское государство изначально обозначило вторичными вопросы поддержания экономической активности, вернувшись к ним лишь после спада волны COVID-19 в середине марта. Да, китайская экономика впервые в истории подсчета квартальной статистики показала отрицательные результаты. Да, рухнули доходы в бюджет. Да, властям придется влезать в долги для поддержания экономической активности. Однако, главное было сделано: следование принципу "человеческие жизни - превыше всего" позволило остановить волну коронавирусной инфекции в КНР и начать восстановление нормальной жизни.

По такому же принципу действует Россия. Президент Владимир Путин на состоявшемся 28 апреля совещании с главами субъектов Федерации по вопросам противодействия распространению коронавирусной инфекции отдельно остановился на моральном аспекте борьбы с эпидемией. Он отверг призывы поставить во главу угла экономические интересы, подчеркнув: "Для нас сейчас главное - это люди, их жизнь… Сохраним, сбережем людей. А все остальное приложится". "В мире в целом, а порой и у нас в России, звучит мысль, что в первую очередь нужно думать об экономике, о материальном благополучии… Скажу прямо: те, кто сейчас предлагает пожертвовать людьми, оставить их на произвол судьбы, по сути призывают вернуться к дикости и варварству", - подчеркнул Путин.

И Владимир Путин, и Си Цзиньпин в борьбе с новой угрозой апеллировали к базовым ценностям своих культур. В Китае одна из таких ценностей - "ли". Сегодня это слово переводят как "церемониал", "вежливость" или "этикет". Однако у него гораздо более глубокая семантика, это целая философия в одном иероглифе. Более широкий его перевод - "то, что делает человека человеком", "человечность" или "гуманизм". Гуманистическая культура "ли" сформировалась еще в эпоху Чжоу (1046-256 гг. до н.э.), ее адептом стал Конфуций.

Эти идеи гуманизма повлияли на весь мир, включая формирование американской культуры. В июле 2016 года гарвардский профессор, советник Госдепартамента США Патрик Мендис нашел след Конфуция в процессе становления государственности Соединенных Штатов. По его словам, отцы-основатели США, особенно Бенджамин Франклин, были "вдохновлены Конфуцием", "тщательно изучали китайскую культуру и литературу", и называли конфуцианскую мораль "необходимым ингредиентом республиканского правления". В доказательство исследователь приводит выдержку из письма Франклина от 1749 года: "Когда Конфуций увидел свою страну погрязшей в пороке, он обратился к власть имущим. Он наставил их на путь благодетели, и народ потянулся за ними. В человеческом обществе такая стратегия удивительно действенна".

Со времен Франклина много воды утекло, и нравы в США изменились. Сегодня зачастую экономические интересы ставятся выше интересов общества, свидетельством чему стала первоначальная стратегия США в борьбе с коронавирусом. Вашингтон уделил повышенное внимание подготовке к удару вируса по экономике, но не по населению и медицинской системе. Результат - более миллиона заболевших по состоянию на 28 апреля. Очевидно, что решение поставить во главу угла экономику, а не человеческие жизни, не выдерживает "проверки коронавирусом". Нет смысла демонизировать подход США к этому вопросу - всю тяжесть картины описывают сами американские врачи. Медбрат-анестезист Деррик Смит, работающий в одной из больниц Нью-Йорка, с ужасом описывал ситуацию, когда находящиеся при смерти пациенты с COVID-19 думают не о своих жизнях, а о деньгах. Он приводит последние слова одного из пациентов: "Кто будет платить за это?" По признанию Смита, слова пациента, который беспокоится об оплате медицинских услуг на пороге смерти, просто разбивают сердце.

На этом фоне большое удивление вызывают попытки США "учить жизни" Китай в борьбе с коронавирусной пневмонией. Впрочем, такой подход сегодня искоренить крайне трудно, ведь осознание собственного превосходства над Китаем в крови у многих западных политиков. Такой подход появился не сегодня - он рос и прививался веками. Еще в 1843 году в детской книжке "Истории о Китае и китайцах" британец Питер Парли так описывал Поднебесную своей юной аудитории: "Китай со всеми своими преимуществами - отнюдь не великая держава, как Великобритания. Это от неправильного правительства и угнетения народа… и если он не внемлет голосу разума, придется его заставить". Не правда ли, очень похоже на нынешнюю риторику Вашингтона по отношению к КНР? Только вот в нынешние времена демонстрировать свое превосходство у США получается все меньше и меньше. Зато все больше вопросов вызывает эффективность реагирования Вашингтона на новые кризисы. Очевидно, что мировоззренческий подход американской системы дал трещину перед вызовом по имени COVID-19. Вполне возможно, что для Америки настало время не учить весь мир, а поучиться у других.