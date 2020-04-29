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29.04.2020 11:23
Рубрика: Экономика

Листовые чаи Lipton и Brooke Bond покинут российский рынок

Текст: Александр Проценко
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Марки чая Lipton и BrookeBond будет продаваться в России только в пакетиках, сообщила пресс-служба российского подразделения англо-голландского концерна Unilever, производящего продукты питания, напитки, косметику и средства по уходу за домом.

Среди продовольственных брендов в портфеле компании приправы и замороженные продукты Knorr, мороженое Magnum, чай Lipton и др.

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Теперь листовый чай Lipton и BrookeBond выводится с российского рынка. Компания сообщила, что в ассортименте Unilever в России останутся только листовые чаи брендов SirThomasLipton (позиционируется как премиальный бренд, отдельный от Lipton) и Saito.

Еще в нынешнем январе Unilever сообщила, что по итогам IV квартала 2019 года переоценит портфель чайных брендов и намерена провести стратегический обзор своего чайного бизнеса по всему миру. В России продажи листового чая в натуральном исполнении с апреля 2019 года по март 2020 года сократились на 4,4%, а чая в пакетиках - на 2,8%. Ранее сообщалось, что компания изучает возможность продажи чайного бизнеса из-за падения спроса на черный чай в течение нескольких лет.

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