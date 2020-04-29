Археологи воссоздали бои на мечах времен Бронзового века

Археологи из Великобритании, Германии и Китая, изучающие оружие, протестировали копии мечей эпохи бронзы в условиях, приближенных к боевым.

Как сообщает Journal of Archaeological Method and Theory, экспериментаторы попытались выяснить происхождение характерных следов на настоящих клинках, обнаруженных при археологических раскопках. Как оказалось, такие следы могли появиться в реальных боях. При этом, по всей видимости, в сражениях использовались особые приемы, позволяющие сохранить оружие из относительно мягкого металла.

Специалисты испытали семь мечей-новоделов и сравнили полученные на них следы с отметинами на 110 исторических клинках. Во время своего эксперимента археологи наносили удары мечами по копьям и щитам из дерева и бронзы, а также парировали удары друг друга. Также использовался прием скрещивания мечей, более предпочтительный при обращении с оружием из мягкой бронзы.

Следы на оружии современных фехтовальщиков оказались сопоставимыми с теми, которые были зафиксированы на мечах Бронзового века. При этом, как оказалось, по мере развития техники боя мечников прошлого, полученные в сражениях отметины на клинках чаще появлялись ближе к острию мечей.