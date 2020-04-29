МИД РФ оценил ситуацию после закрытия программы школьных обменов с США

США продолжили работу в России и после закрытия в 2014 году программы школьных обменов FLEX, причем делали это в обход российских властей. Об этом заявил глава департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД РФ Михаил Петраков.

"После прекращения программы FLEX американцы, тем не менее, через свои фонды продолжили работу в Российской Федерации в обход официальных властей, каким-то образом договариваясь на местах и привозя российских детей туда, расселяя их по семьям", отметил Петраков, выступая на совместном заседании комитетов Совета Федерации по международным делам и по обороне и безопасности.

По его словам, Госдепартамент США, в чьем ведении находится все международное сотрудничество, заявил, что дети едут в США по программам частных фондов. "Хотя, на самом деле, Госдеп, скорее всего, был в курсе происходящего", - отметил Петраков.

Россия отказалась от участия в программе обмена школьников Future Leaders Exchange (FLEX) в 2014 году. Минобрнауки РФ тогда пояснило, что это вызвано нарушением одного из базовых принципов обмена - обязательным возвращением участников программы на родину.

Министр иностранных дел Сергей Лавров также заявлял, что МИД РФ советует россиянам не посылать детей в США по обучающим программам, поскольку школьники оказываются не защищены международно-правовыми договоренностями.

Программа FLEX была принята в 1992 году и полностью финансировалась за счет американского бюджета. Школьники проходили конкурсный отбор, и победители отправлялись на год на учебу в одну из средних школ США, при этом они жили в американских семьях. В годы действия программы в ней приняли участие более 23 тысяч подростков.