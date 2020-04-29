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29.04.2020 11:34
Рубрика: Экономика

Минэкономразвития к концу мая просчитает варианты развития экономики

Текст: Александр Проценко
К концу мая Минэкономразвития РФ представит уточненный макроэкономический прогноз развития страны. Об этом заявил глава ведомства Максим Решетников, выступая по телеканалу "Россия 24". "Сейчас мы считаем разные варианты", - добавил министр.
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Предварительно Решетников оценил дефицит бюджета РФ в текущем году в 5-6 процентов ВВП. Но по словам министра за последние годы федеральный бюджет становится еще более социальным, с постоянным увеличением объема помощи гражданам. И в нынешних условиях "основная задача государства состоит в том, чтобы обеспечить бесперебойность и ритмичность социальных выплат", - заявил член правительства РФ.

Фото: iStock
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Российская нефтяная отрасль, по словам министра, в поддержке со стороны государства пока не нуждается. С одной стороны, у нее накоплены определенные резервы, а с другой - отечественное законодательство выстроено достаточно гибко и в период падения цен на нефть изъятия из отрасли также сокращаются, пояснил Решетников.

Говоря о ситуации с банками, которые сначала "неспешно" включились в работу по выдаче льготных кредитов бизнесу, глава Минэкономразвития рассказал, что у банкиров состоялся "достаточно жесткий" разговор с руководством страны, после чего динамика выдачи кредитов выросла. "Но в то же время это требует постоянных усилий", - признал он.

Министр особо отметил, что правительственный кабинет вырабатывает меры поддержки сектора авиаперевозок, в том числе рассматривает возможность субсидирования авиакомпаний. По его словам, этот вопрос находится в ведении Минтранса, но Минэкономразвития оказывает содействие в экспертной оценке предлагаемых решений.

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