Минфин подготовил новые меры поддержки арендаторов

Минфин и Росимущество подготовили новые меры по поддержке арендаторов федерального имущества, рассказал замминистра финансов Алексей Моисеев.

Они включают льготы некоммерческим организациям, включенным в реестр НКО - исполнителей общественно полезных услуг, по уплате арендных платежей по договорам аренды федерального имущества по аналогии с субъектами МСП из пострадавших отраслей (им предоставлено право на перенос платежей за 2020 год на 2021 год).

Порядок согласования допсоглашений о переносе платежей будет упрощен, информация об их заключении должна будет передаваться в Роимущество в течение суток с момента подписания.

Моисеев также ответил на слова министра экономического развития Максима Решетникова о том, что предоставление отсрочек по уплате платежей за аренду федерального имущества идет медленно. "В Росимущество пока только 400 обращений пришло от малого и среднего бизнеса, заключено 200 дополнительных соглашений на отсрочку платежей, - сказал в среду на брифинге министр. - Но это не так много, более того, в общественные организации и ко мне приходят обращения от бизнеса, что далеко не по всему федеральному имуществу ведомства идут навстречу. Зачастую имущество у нас находится в различного рода федеральных ГУПах. Попросили Росимущество более жёстко контролировать такие случаи, когда представители государственных учреждений не идут навстречу малому бизнесу".

"В части Росимущества хочу отметить, что Агентство в рамках возложенной компетенции предоставляет льготы по арендной плате малому и среднему бизнесу только в отношении федерального имущества государственной казны РФ и имущества подведомственных Росимуществу федеральных ГУПов и учреждений, - сказал Моисеев. - Для получения льгот по арендной плате в отношении иного федерального имущества субъекты малого и среднего бизнеса обращаются к правообладателям такого имущества". Минфин, по словам Моисеева, совместно с Росимуществом регулярно мониторит ситуацию с предоставлением льгот МСП по уплате арендных платежей по федеральному имуществу, контроль за этим со стороны федеральных ведомств будет усилен.