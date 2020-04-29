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29.04.2020 08:55
Рубрика: Экономика

Минфин разрешит госзакупки у единственного поставщика до конца года

Текст: Александр Проценко
Минфин внес в правительство проект постановления, разрешающего проводить госзакупки у единственного поставщика до конца 2020 года. Ведовство считает, что новый порядок расширит доступ к государственному заказу бизнесу, терпящему убытки из-за ограничений, вызванных пандемией коронавируса.
Фото: Владимир Баранов/ РИА Новости Фото: Владимир Баранов/ РИА Новости
Фото: Владимир Баранов/ РИА Новости

Для упрощения доступа поставщиков к госзакупкам предлагается также снизить минимальный размер обеспечения контракта до 0,5%. Ранее ведомство уже освободило от обеспечения контрактов в 2020 году малый и средний бизнес - субъекты МСП также смогут менять цены и сроки исполнения госконтрактов. Максимальный размер обеспечения останется без изменений и составит 30%.

Фото: iStock
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Проект документа также предусматривает возможность выплаты аванса более 30% - ранее проработать повышение предельного размера авансирования до половины цены контракта поручал премьер-министр Михаил Мишустин. При этом размер аванса не сможет превышать размер обеспечения, что должно снизить риски самих госзаказчиков.

Неконкурентные закупки (у единственного поставщика) предлагается разрешить в случае, если они внесены в протоколы заседания правительства, координационных и совещательных органов при премьер-министре или планы мероприятий по поддержке экономики в условиях коронавируса, а также поручения премьер-министра для исполнения решений Координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом или осуществляются за счет средств резервных фондов правительства, исполнительных органов власти субъектов, муниципальных образований.

Также Минфин признал пандемию форс-мажором для контрактных отношений, что позволит не применять санкции к поставщикам за срыв поставок.

Экономика Бизнес Правительство Минфин

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