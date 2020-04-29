Минкульт предложил меры поддержки для зоопарков, цирков и дельфинариев

"Речь идет в первую очередь о частных зоопарках и цирках, где содержание подопечных осуществляется в основном за счет посетителей и пожертвований. Ни для кого не секрет, что это огромные средства, которые сейчас оказалось трудно восполнить", - отметила министр.

По словам Любимовой, общественные и волонтерские организации предложили свою помощь, но этого, к сожалению, недостаточно, и без господдержки многие организации просто закроются.

Глава ведомства сообщила, что зоопарки, цирки, дельфинарии и океанариумы были включены в перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции.

А это значит, что они смогут отстрочить выплаты по всем налогам, за исключением НДС и НДФЛ. Также будет приостановлено взыскание налогов, сборов, страховых взносов, пеней и штрафов. Малый и средний бизнес сможет рассчитывать на полугодовую отсрочку по кредитам и дополнительные госгарантии. На полгода введен мораторий на подачу заявлений кредиторов о банкротстве компаний.

"В ближайшее время заработает система выплат в размере 12 130 рублей в месяц на человека тем организациям, которые сохранили не менее 90% штатной численности по состоянию на 1 апреля 2020 г. и вошли в указанный перечень. Потратить полученные средства можно будет как на заработные платы сотрудникам, так и на иные расходы, среди которых и содержание животных", - описывает Ольга Любимова еще одну важную меру поддержки.

Отдельно она обратилась к главным должностным лицам субъектов РФ с просьбой помочь людям разобраться в действующих мерах поддержки, чтобы они смогли ими воспользоваться.