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29.04.2020 16:52
Рубрика: Культура

Минкульт предложил меры поддержки для зоопарков, цирков и дельфинариев

Текст: Наталья Лебедева
Зоопарки, дельфинарии, океанариумы и цирки попали в список пострадавших от пандемии отраслей и получат государственную поддержку. Об этом на заседании президиума Координационного совета при Правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории России сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Министр культуры Ольга Любимова в свою очередь обратилась к главам субъектов РФ с просьбой поддержать зоопарки, цирки и океанариумы, и особенно частные.

"Речь идет в первую очередь о частных зоопарках и цирках, где содержание подопечных осуществляется в основном за счет посетителей и пожертвований. Ни для кого не секрет, что это огромные средства, которые сейчас оказалось трудно восполнить", - отметила министр.

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По словам Любимовой, общественные и волонтерские организации предложили свою помощь, но этого, к сожалению, недостаточно, и без господдержки многие организации просто закроются.

Глава ведомства сообщила, что зоопарки, цирки, дельфинарии и океанариумы были включены в перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции.

А это значит, что они смогут отстрочить выплаты по всем налогам, за исключением НДС и НДФЛ. Также будет приостановлено взыскание налогов, сборов, страховых взносов, пеней и штрафов. Малый и средний бизнес сможет рассчитывать на полугодовую отсрочку по кредитам и дополнительные госгарантии. На полгода введен мораторий на подачу заявлений кредиторов о банкротстве компаний.

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС
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"В ближайшее время заработает система выплат в размере 12 130 рублей в месяц на человека тем организациям, которые сохранили не менее 90% штатной численности по состоянию на 1 апреля 2020 г. и вошли в указанный перечень. Потратить полученные средства можно будет как на заработные платы сотрудникам, так и на иные расходы, среди которых и содержание животных", - описывает Ольга Любимова еще одну важную меру поддержки.

Отдельно она обратилась к главным должностным лицам субъектов РФ с просьбой помочь людям разобраться в действующих мерах поддержки, чтобы они смогли ими воспользоваться.

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