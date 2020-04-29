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29.04.2020 13:18
Рубрика: Власть

Минобороны подготовило почти 7 тыс. мест для лечения больных COVID-19

Текст: Александр Степанов

Министерство обороны РФ подготовило в военных госпиталях 6 745 мест для возможного лечения инфицированных военнослужащих, сообщил глава военного ведомства Сергей Шойгу на коллегии Минобороны.

По его словам, для диагностики COVID-19 уже развернуты 23 специализированные лаборатории, которые в сутки могут проводить до 11,5 тысяч тест-исследований.

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Кроме того, сформировано 182 обсервационных центра на 30 тысяч пациентов, чтобы изолировать тех, кто контактировал с больными коронавирусной инфекцией, и наблюдения за ними.

Министр рассказал, что для лечения инфекционных больных подготовлено 7 мобильных подразделений на 700 мест, а также выделено 86 врачебных бригад. Также на госпитальном судне "Иртыш" подготовлено 450 мест, где могут разместиться неинфицированные пациенты, чтобы разгрузить госпитали Минобороны РФ на Дальнем Востоке.

Министр напомнил, что сейчас по поручению президента РФ идет строительство 16 многофункциональных медицинских центров, два из которых, находящиеся в Нижнем Новгороде и Одинцове, уже сданы.

"Завтра будут введены в эксплуатацию еще шесть центров, а до 15 мая - оставшиеся", - сказал Шойгу.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Распространение коронавируса COVID-19

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