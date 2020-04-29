Минск: В параде 9 мая примут участие 36 самолетов и вертолетов

Подготовка к военному параду в честь 75-летия Великой Победы советского народа, судя по поступающим данным местных новостных каналов, не подвергается в Беларуси корректировке ни на земле, ни под облаками. В небо над белорусской столицей 9 мая строго по регламенту поднимутся 36 самолетов и вертолетов в составе девяти групп.

Первая репетиция пролета уже состоялась в среду над Минским морем, передает БЕЛТА. В числе воздушных судов - истребители Су-30СМ и МиГ-29, штурмовики - Су-25, учебно-боевые самолеты Як-130, учебно-тренировочные самолеты Л-39, военно-транспортные самолеты Ил-76 и Ан-26, а также вертолеты Ми-24 и Ми-8МТВ5.

После первых тренировок, уточнил командующий военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны ВС Беларуси 52-летний генерал-майор Игорь Голуб, начнется шлифовка полета. Важно, пояснил он, "отработать слаженность взаимодействия, линию заданного пути, работу группами, роспуск, посадку, ведение радиообмена и управление экипажами".

В полете, дал понять командующий, участвуют только летчики первого класса. В их числе и четыре экипажа, которые впервые задействованы в параде войск Минского гарнизона. "Но они готовы и в профессиональном плане, и по морально-психологическому состоянию. Думаю, они полностью выполнят свою задачу", - подчеркнул генерал.

Особенностью воздушного парада в этом году станет пролет современных многоцелевых истребителей Су-30СМ белорусских военно-воздушных сил, новую технику летчики успешно осваивают.

Как уже информировал "СОЮЗ", парад планируется провести в течение часа в вечернее время в традиционном формате - с участием воздушного эшелона, механизированной и пешей колонн. А завершится смотр вооруженных сил страны плац-концертом роты почетного караула и выступлением сводного оркестра.