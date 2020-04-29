Минздрав призвал регионы соблюдать меры безопасности в медучреждениях

Новости

Россиянам с иностранным паспортом разрешили покинуть страну 22:56
Главврач больницы в Коммунарке высказался за продолжение самоизоляции 22:43
В бывшем детском лагере на Украине нашли БТР, БМП и 100 тонн боеприпасов 22:28
Мурашко отметил важность профильных лечебных учреждений 21:57
Netflix собирается возродить датский сериал "Правительство" 21:45
Студенты российских вузов будут учиться с 6 по 8 мая 21:27
Глава Роспотребнадзора рассказала об особенностях заражения коронавирусом 21:13
Вопрос о дыре в сюжете "Звездных войн" поставил Марка Хэмилла в тупик 21:12
Археологи воссоздали бои на мечах времен Бронзового века 21:07
Мурашко: Минздрав рекомендует проверенные препараты от коронавируса 20:55
В Российской армии выявлено уже свыше 2000 случаев заражения коронавирусом 20:44
Попова: За месяц карантинных мер снижены темпы роста заболеваемости 20:42
В ВОЗ рассказали, когда можно снимать ограничения по коронавирусу в России 20:29
Карты "Тройка" начнут продавать в 450 продовольственных магазинах столицы 20:24
Руководство ATP поддержало идею Федерера об объединении двух организаций 20:14
Мурашко: В диагностировании COVID-19 помогает искусственный интеллект 20:06
Данис Зарипов продлил контракт с "Ак Барсом" 19:57
Комитет ВОЗ по ЧС проведет в четверг совещание по пандемии COVID-19 19:53
Общественная палата Москвы просит допустить волонтеров в собачьи приюты 19:46
Минск: В параде 9 мая примут участие 36 самолетов и вертолетов 19:39
В Ростовской области восстановили подбитый в 1942 году танк Т-26 19:39
Доктор Мясников рассказал об уникальном пациенте с коронавирусом 19:21
Экстренно госпитализирован экс-вокалист "Агаты Кристи" Глеб Самойлов 19:17
Медики дали советы, как избежать осложнений на глаза при диабете 19:07
Чернокожая актриса из "Звездных войн" хочет спин-оффа о своем персонаже 18:59
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" обсудят ситуацию с лесными пожарами в Сибири и на Дальнем Востоке
В "РГ" обсудят ситуацию с лесными пожарами в Сибири и на Дальнем Востоке
Законы мая защитят детей, наши деньги, здоровье и женскую красоту
Законы мая защитят детей, наши деньги, здоровье и женскую красоту
Как продлить цифровой пропуск для поездок на работу
Как продлить цифровой пропуск для поездок на работу
29.04.2020 22:06
Рубрика: Общество

Защитите врачей

Минздрав призвал регионы соблюдать меры безопасности в медучреждениях
Текст: Ирина Невинная
Российская газета - Столичный выпуск № 95(8149)
Во многих регионах очагами распространения инфекции стали медицинские учреждения. Медики заражаются на рабочем месте. В минздраве в среду провели видеосовещание с регионами, объясняя на пальцах, как надо организовать работу и защиту медиков в условиях эпидемии.
Все медики без исключения должны использовать средства индивидуальной защиты. Фото: Александр Корольков/ РГ Все медики без исключения должны использовать средства индивидуальной защиты. Фото: Александр Корольков/ РГ
Все медики без исключения должны использовать средства индивидуальной защиты. Фото: Александр Корольков/ РГ

"Это чрезвычайная ситуация в области здравоохранения, в области общественного здоровья для нашей страны, для всех стран", - заявил вчера главный внештатный эпидемиолог минздрава Николай Брико, выступая на онлайн-круглом столе "От самоизоляции - к нормальной жизни. Итоги, задачи, решения".

Фото: Из личного архива
Врачи: На лечение одного пациента от коронавируса уходит не менее двух недель

Обеспечить безопасность медиков сумели не везде. В скорбном списке, который ведут в соцсетях врачи из разных регионов, сообщая о смерти от COVID-19 уже около 70 фамилий. "Все медработники, имевшие контакт с пациентом с подозрением или подтвержденной коронавирусной инфекцией, должны немедленно отстраняться от работы, тестироваться и отправляться на карантин", - сказала на совещании главный внештатный инфекционист минздрава Елена Малинников.

Она назвала основной принцип работы любого медика во время эпидемии: все пациенты с признаками простуды должны рассматриваться как потенциально больные COVID-19. При оказании помощи любому больному доктор и медучреждение в целом обязаны выполнять все необходимые противоэпидемические меры.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Регионы вводят штрафы за неношение защитных масок

"В этой связи все медики без исключения, как ведущие прием пациентов в поликлиниках, так и работающие в стационарах, должны использовать средства индивидуальной защиты, - подчеркнула Елена Малинникова. Еще одно важнейшее условие безопасной работы - нужно научить персонал грамотно надевать СИЗы и снимать их. "Даже просто неправильное обращение с маской может спровоцировать инфицирование", - предупредила Елена Малинникова. Руководители клиник отвечают как за обеспечение медперсонала средствами защиты, так и за организацию такого обучения.

Общество Здоровье Правительство Минздрав Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Кремль: Назвать дату окончания эпидемии коронавируса в РФ невозможно
Мишустин поручил подготовить общенациональный план восстановления экономики
В Госдуме оценили решение США о сокращении средств для "сдерживания РФ"
За сутки в России подтвержден 5 841 случай COVID в 82 регионах
В интернете выставили на продажу ворованные данные россиян
"Бессмертный полк" в этом году пройдет в онлайн-формате
Советы нутрициолога: Как сбалансировать домашнее питание