Минздрав призвал регионы соблюдать меры безопасности в медучреждениях

Во многих регионах очагами распространения инфекции стали медицинские учреждения. Медики заражаются на рабочем месте. В минздраве в среду провели видеосовещание с регионами, объясняя на пальцах, как надо организовать работу и защиту медиков в условиях эпидемии.

"Это чрезвычайная ситуация в области здравоохранения, в области общественного здоровья для нашей страны, для всех стран", - заявил вчера главный внештатный эпидемиолог минздрава Николай Брико, выступая на онлайн-круглом столе "От самоизоляции - к нормальной жизни. Итоги, задачи, решения".

Обеспечить безопасность медиков сумели не везде. В скорбном списке, который ведут в соцсетях врачи из разных регионов, сообщая о смерти от COVID-19 уже около 70 фамилий. "Все медработники, имевшие контакт с пациентом с подозрением или подтвержденной коронавирусной инфекцией, должны немедленно отстраняться от работы, тестироваться и отправляться на карантин", - сказала на совещании главный внештатный инфекционист минздрава Елена Малинников.

Она назвала основной принцип работы любого медика во время эпидемии: все пациенты с признаками простуды должны рассматриваться как потенциально больные COVID-19. При оказании помощи любому больному доктор и медучреждение в целом обязаны выполнять все необходимые противоэпидемические меры.

"В этой связи все медики без исключения, как ведущие прием пациентов в поликлиниках, так и работающие в стационарах, должны использовать средства индивидуальной защиты, - подчеркнула Елена Малинникова. Еще одно важнейшее условие безопасной работы - нужно научить персонал грамотно надевать СИЗы и снимать их. "Даже просто неправильное обращение с маской может спровоцировать инфицирование", - предупредила Елена Малинникова. Руководители клиник отвечают как за обеспечение медперсонала средствами защиты, так и за организацию такого обучения.