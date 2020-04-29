Минздрав: РФ на плато не вышла, но прирост заболевших COVID-19 снижается

Россия пока не вышла на плато по заболеваемости коронавирусом, но прирост новых случаев снижается, и ситуация может быть переломлена в ближайшие дни, заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико.

В сообщении федерального оперативного штаба сообщается, что впервые в России суточное число умерших превысило сто человек - зафиксировано 108 летальных случаев. Но ежедневный прирост случаев новых заболеваний значительно снизился. "Да, мы пока, может быть, не вышли на плато, но если сравнивать, в начале эпидемии было где-то 27% новых случаев, сейчас это 5,9% за вчерашний день. Здесь тенденции к тому, что ситуация все-таки будет переломлена в ближайшие дни",- сказал Брико в ходе онлайн-собрания Отделения медицинских наук РАН.

Впрочем, ранее главный эпидемиолог Минздрава России говорил, что снижение числа заразившихся коронавирусной инфекцией надо ожидать не раньше лета.