МОТ: Половина всех работников в мире может потерять свой доход

Остаться в скором будущем без средств к существованию рискует почти половина всех работников в мире. В первую очередь 1,6 млрд человек, занятых в неформальном секторе экономики, предупреждают чиновники Международной организации труда.

"Пандемия и трудовой кризис нарастает, - отметил глава МОТ Гай Ридер. - Потребность в защите самых уязвимых слоев стала более чем срочной. Для миллионов работников отсутствие дохода означает отсутствие еды, безопасности и перспектив на будущее. Жизнь миллионов организаций еле теплится. У них нет накоплений или доступов к кредитам. Это реальность нашего мира. Если срочно не прийти им на помощь, предприниматели могут просто сгинуть".

Причин для сокращения доходов людей труда несколько. Во-первых, темпы сокращения рабочих часов оказались выше, чем предполагали эксперты МОТ. По изначальному прогнозы, речь шла о уменьшении продолжительности рабочего времени на 6,7 процентов по сравнению с четвертым кварталом 2019 года, что соответствует полной занятости 195 млн человек. По факту же наблюдается сокращение этого показателя на 10,5 процента. А это уже эквивалентно безработице 305 млн человек.

Потребность в труде падает в разных уголках земного шара. В Северной и Южной Америках - на 12,4 процента, в Европе и Центральной Азии - на 11,8 процента, в остальных регионах значения колеблются вокруг 9,5 процента.

Сложнее всего, по оценкам МОТ, приходится занятым в неформальных секторах экономики. А их число очень велико - порядка 1,6 млрд человек из 3,3 млрд всех трудящихся в мире. Их потери в доходах за первый месяц кризиса в среднем могли достигать 60 процентов от былых заработков. Причем в Африке и обеих Америках этот показатель выше - до 81 процента, в Европе и Центральной Азии - до 70 процентов, в Юго-восточной Азии и в тихоокеанских странах - до 21,6 процента. Оставшись без дополнительных источников дохода эти работники, как и их семьи, рискуют просто не выжить, предупреждают в МОТ.

Впрочем, сложно приходится и предпринимателям. По данным МОТ, 436 миллионов из них по всему миру, работающих в самых разных отраслях экономики, столкнулись с высоким риском разрушения своего бизнеса.