Мурашко: Минздрав рекомендует проверенные препараты от коронавируса

Все препараты, которые включены в методические рекомендации Минздрава по профилактике и лечению новой коронавирусной инфекции, доказали свою эффективность. Об этом в среду сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, выступая на круглом столе по борьбе с коронавирусом.

"Все препараты протестированы "Инвитро", они подтвердили свою безопасность и противовирусную активность", - сказал министр.

Однако он подчеркнул, что у любого лекарства есть противопоказания и ограничения по применению, поэтому необходимо, чтобы его назначил специалист.

"Врач должен выбрать препарат, поскольку сможет спрогнозировать его действие, он обязан предусмотреть, чтобы из-за лекарства у пациента не возникло осложнений", - сказал Мурашко.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 99 399 случаев заражения, выздоровели 10 286 человек, умерли 972.