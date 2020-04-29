Мурашко отметил важность профильных лечебных учреждений

Для лечения больных коронавирусом перепрофилированы стационары, которые должны были оказывать плановую помощь пациентам, сказал министр здравоохранения Михаил Мурашко в эфире телеканала "Россия 24".

"Фактически из того, что сегодня перепрофилировано - это плановая помощь, всего было задействовано более 116 тысяч коек", - подчеркнул министр.

По его словам, остальные лечебные учреждения продолжают работать. По-прежнему принимают пациентов онкологические и сердечно-сосудистые центры. Сохранены клиники для людей с ревматическими заболеваниями. Функционируют центры, которые оказывают услуги гемодиализа.

"Мы сохраняем все профильные стационары, это, безусловно, важно", - подытожил Мурашко.