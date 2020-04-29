Мурашко: В диагностировании COVID-19 помогает искусственный интеллект

На помощь в постановке диагноза коронавируса приходит на помощь искусственный интеллект, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Сегодня уже искусственный интеллект приходит на помощь для постановки диагноза", - заявил глава Минздрава в эфире телеканала "Россия 24".

Методические рекомендации Минздрава, по словам главы ведомства, обновляются не реже раза в две недели​​​. Уже появился огромный блок по диагностике, в частности, о компьютерной томографии, методам расшифровки и постановки диагноза.

При этом, по словам Мурашко, практически все препараты, включенные в методические рекомендации Минздрава РФ по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, подтвердили свою безопасность и противовирусную активность.

"Во многом мы видим, что сегодня уже отработаны схемы лечения, постановки диагноза, выписки пациентов, наблюдения. Они очень схожи во многих странах", - сказал он.