Общество
29.04.2020 12:11

Музей Победы запустил детские мастер-классы онлайн

Музей Победы запустил на своем YouTube-канале серию мастер-классов для детей. Ребят научат делать из пластилина, бумаги, картона машины, танки, самолеты и многое другое.
Фото: iStock Фото: iStock
iStock

"Наши мастер-классы созданы для детей, которые сейчас не ходят в детские сады и школы из-за угрозы распространения коронавируса. На занятиях малыши не только научатся что-то мастерить своими руками, но и в игровой форме познакомятся с легендарной техникой времен Великой Отечественной войны", - рассказала заведующая экскурсионным отделом Музея Победы Елена Наумова.

Фото: Александр Щербак / ТАСС
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Первый видеоролик выйдет в день рождения Героя России, командира батареи реактивной артиллерии капитана Ивана Андреевича Флёрова. Именно его батарея первой в боевых условиях испытывала "Катюшу". На мастер-классе покажут, как своими руками смастерить модель этого легендарного орудия БМ-13. Онлайн мастер-классы будут выходить на YouTube-канале Музея Победы еженедельно.

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