Музей Победы запустил детские мастер-классы онлайн

"Наши мастер-классы созданы для детей, которые сейчас не ходят в детские сады и школы из-за угрозы распространения коронавируса. На занятиях малыши не только научатся что-то мастерить своими руками, но и в игровой форме познакомятся с легендарной техникой времен Великой Отечественной войны", - рассказала заведующая экскурсионным отделом Музея Победы Елена Наумова.

Первый видеоролик выйдет в день рождения Героя России, командира батареи реактивной артиллерии капитана Ивана Андреевича Флёрова. Именно его батарея первой в боевых условиях испытывала "Катюшу". На мастер-классе покажут, как своими руками смастерить модель этого легендарного орудия БМ-13. Онлайн мастер-классы будут выходить на YouTube-канале Музея Победы еженедельно.