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29.04.2020 00:52
Рубрика: В мире

На побережье Калифорнии скапливаются пришвартованные танкеры с нефтью

27 танкеров с нефтью скопились у калифорнийского побережья США, сообщил директор диспетчерской службы порта Южной Калифорнии капитан Ким Луттит. Из-за переизбытка нефти на рынке привезенное сырье просто некуда сгружать, потому судам придется стоять неопределенное время в ожидании улучшения рыночной ситуации.

Фото: youtube.com
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"Есть 20 танкеров, 14 из которых, как ожидается, останутся на неопределенный или продолжительный срок, но шесть танкеров должны уйти в течение следующих пяти дней", - передает РИА Новости комментарий Луттита.

В ближайшие дни ожидается прибытие еще пяти судов, четыре из которых смогут разгрузиться, а одно будет ждать своей очереди.

Кроме того, там же привартованы несколько круизных лайнеров, перемещение которых из-за коронавируса также приостановлено.

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