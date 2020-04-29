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29.04.2020 11:36
Рубрика: Экономика

На портале госуслуг появился сервис для получения пособия по безработице

Текст: Ирина Алпатова

Подать заявление на получение пособия по безработице и постановки на учет в центре занятости россияне смогут на Едином портале госуслуг (ЕПГУ), сообщает Минкомсвязь. Новый сервис доступен тем, кто уже имеет подтвержденную учетную запись на портале.

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Услуга предназначена для тех, кто был уволен, прекратил индивидуальную предпринимательскую, адвокатскую или нотариальную деятельность, прекратил регистрацию в качестве самозанятого, а также впервые ищет работу.

Для лишившихся работы с 1 марта 2020 года и позже размер пособия составляет 12 130 рублей. Кроме того, дополнительно одному из родителей выплачивается 3 000 рублей на каждого ребенка младше 18 лет. Также субъекты могут установить региональные доплаты. Более подробную информацию можно узнать на странице сервиса "Получение пособия по безработице и постановка на учет в центре занятости".

Экономика Работа Занятость Правительство Минкомсвязь Пособия по безработице

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