На портале госуслуг появился сервис для получения пособия по безработице

Подать заявление на получение пособия по безработице и постановки на учет в центре занятости россияне смогут на Едином портале госуслуг (ЕПГУ), сообщает Минкомсвязь. Новый сервис доступен тем, кто уже имеет подтвержденную учетную запись на портале.

Услуга предназначена для тех, кто был уволен, прекратил индивидуальную предпринимательскую, адвокатскую или нотариальную деятельность, прекратил регистрацию в качестве самозанятого, а также впервые ищет работу.

Для лишившихся работы с 1 марта 2020 года и позже размер пособия составляет 12 130 рублей. Кроме того, дополнительно одному из родителей выплачивается 3 000 рублей на каждого ребенка младше 18 лет. Также субъекты могут установить региональные доплаты. Более подробную информацию можно узнать на странице сервиса "Получение пособия по безработице и постановка на учет в центре занятости".