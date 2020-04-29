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29.04.2020 16:40
Рубрика: Общество

На землях Савойского герцогства нашли древний некрополь с сокровищами

Текст: Денис Передельский
Фото: Antoine Valois / Inrap Фото: Antoine Valois / Inrap
Фото: Antoine Valois / Inrap

Во Франции археологи при проведении раскопок на землях Бургундии, на протяжении нескольких веков входивших в состав Савойского герцогства, обнаружили древний некрополь с захоронениями, полными предметов роскоши.

Краткий отчет об открытии опубликован на сайте Национального института превентивных археологических исследований (Inrap). Раскопки были проведены в окрестностях небольшого древнеримского городка, который располагался недалеко от современного города Анси.

Фото: Nicolas Souchon / Instytut Kultur Środziemnomorskich i Orientalnych PAN
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Археологи обнаружили древний некрополь, который занимал большую площадь и, вероятно, использовался для погребения важных людей. На это указывает не только архитектура, но и ритуальные предметы, найденные в могилах.

Так, были найдены фрагменты ожерелий, более десятка гребней, изготовленных из кости, изысканные пряжки для поясов и обуви, подвески для одежды. Некоторые из них были изготовлены из серебра, покрытого слоем золота, и украшены гранатами.

Также был найден браслет из позолоченного серебра, набор серебряных туалетных принадлежностей и несколько серебряных же фибул, роскошных застежек для одежды, покрытых сверху золотом. Исследователи отмечают высокое художественное качество исполнения последних.

Одна из фибул, например, была изготовлена в форме хищной птицы, три - в форме лошадей. Кроме того, в некрополе был обнаружен наконечник стрелы и скрамасакс - длинный боевой нож с односторонней заточкой. Сохранились даже деревянные ножны от него.

Радиоуглеродное датирование показало, что предметы были помещены в захоронения между второй половиной V и второй половиной VII веков. Эта хронология проливает новый свет на историю заселения данного региона.

Ранее ученые установили, что римский городок здесь был основан во второй половине I века нашей эры. Он имел треугольную планировку и занимал площадь 30 га. Здесь находился форум с базиликой, термальные ванны, театр и храмы. До сих пор считалось, что в период поздней античности город был заброшен.

Фото: University of Warwick
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Открытие доказывает, что население массово не покидало этот регион. Некрополь, появившийся в римский период, продолжал использоваться на протяжении последующих веков. Археологи раскопали уже 227 захоронений. Причем они считают, что нашли лишь малую часть могил. Примерно 30 захоронений были обустроены с роскошью.

Эти земли долгое время находились под контролем графства Женева, которое существовало с 894 по 1401 годы на территории современной юго-восточной Франции и юго-западной Швейцарии.

Однако найденные артефакты свидетельствуют о том, что влияние государства со столицей в Женеве на бургундское население было велико уже в V веке нашей эры.

В более поздний период регион перешел под контроль герцогства Савойского - государства на юго-востоке современной Франции и северо-западе Италии, существовавшего с 1416 по 1720 годы и принадлежавшего Савойскому дому.

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