На землях Савойского герцогства нашли древний некрополь с сокровищами

Во Франции археологи при проведении раскопок на землях Бургундии, на протяжении нескольких веков входивших в состав Савойского герцогства, обнаружили древний некрополь с захоронениями, полными предметов роскоши.

Краткий отчет об открытии опубликован на сайте Национального института превентивных археологических исследований (Inrap). Раскопки были проведены в окрестностях небольшого древнеримского городка, который располагался недалеко от современного города Анси.

Археологи обнаружили древний некрополь, который занимал большую площадь и, вероятно, использовался для погребения важных людей. На это указывает не только архитектура, но и ритуальные предметы, найденные в могилах.

Так, были найдены фрагменты ожерелий, более десятка гребней, изготовленных из кости, изысканные пряжки для поясов и обуви, подвески для одежды. Некоторые из них были изготовлены из серебра, покрытого слоем золота, и украшены гранатами.

Также был найден браслет из позолоченного серебра, набор серебряных туалетных принадлежностей и несколько серебряных же фибул, роскошных застежек для одежды, покрытых сверху золотом. Исследователи отмечают высокое художественное качество исполнения последних.

Одна из фибул, например, была изготовлена в форме хищной птицы, три - в форме лошадей. Кроме того, в некрополе был обнаружен наконечник стрелы и скрамасакс - длинный боевой нож с односторонней заточкой. Сохранились даже деревянные ножны от него.

Радиоуглеродное датирование показало, что предметы были помещены в захоронения между второй половиной V и второй половиной VII веков. Эта хронология проливает новый свет на историю заселения данного региона.

Ранее ученые установили, что римский городок здесь был основан во второй половине I века нашей эры. Он имел треугольную планировку и занимал площадь 30 га. Здесь находился форум с базиликой, термальные ванны, театр и храмы. До сих пор считалось, что в период поздней античности город был заброшен.

Открытие доказывает, что население массово не покидало этот регион. Некрополь, появившийся в римский период, продолжал использоваться на протяжении последующих веков. Археологи раскопали уже 227 захоронений. Причем они считают, что нашли лишь малую часть могил. Примерно 30 захоронений были обустроены с роскошью.

Эти земли долгое время находились под контролем графства Женева, которое существовало с 894 по 1401 годы на территории современной юго-восточной Франции и юго-западной Швейцарии.

Однако найденные артефакты свидетельствуют о том, что влияние государства со столицей в Женеве на бургундское население было велико уже в V веке нашей эры.

В более поздний период регион перешел под контроль герцогства Савойского - государства на юго-востоке современной Франции и северо-западе Италии, существовавшего с 1416 по 1720 годы и принадлежавшего Савойскому дому.