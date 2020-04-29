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29.04.2020 13:35
Рубрика: Общество

В Иране обнаружены десятки неповрежденных доисторических памятников

Текст: Денис Передельский
Фото: ILNA, Zohreh Prehistoric Project Фото: ILNA, Zohreh Prehistoric Project
Фото: ILNA, Zohreh Prehistoric Project

Члены археологической исследовательской миссии Zohreh, проводящие раскопки на юге Ирана, обнаружили десятки стел, созданных около 7000 лет назад.

Об открытии со ссылкой на Научно-исследовательский институт культурного наследия и туризма Ирана сообщает Archaeology News Network. Каменные артефакты правильной конической формы были обнаружены в ходе раскопок в Талль Чегах-э-Софла. Это один из крупнейших памятников так называемого Хузестана, расположенный к югу от современного города Бехбехан.

Фото: University of Warwick
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Ранее найденные здесь древнейшие артефакты относятся к пятому тысячелетию до нашей эры. По мнению ученых, возраст обнаруженных стел тоже составляет порядка 7000 лет. Всего их было найдено 73.

По словам Аббаса Могаддама, руководителя раскопок, стелы лежали в яме в два ряда, один на другом. Они находились в юго-западной части комплекса древнего святилища, расположенного к западу от монументальной ступенчатой платформы.

Яма, в которой лежали артефакты, оказалась неглубокой. Ученые отметили ее правильную прямоугольную форму. По их мнению, это была специальная жертвенная яма, а стелы в ней оказались еще в древности в качестве подношения богам.

Артефакты различаются по степени сохранности. Так, стелы из верхнего ряда дошли до наших дней практически без повреждений. Стелы из нижнего ряда имеют дефекты, у некоторых из них отломаны крупные куски. В этом нет ничего удивительного, так как они изготовлены из довольно рыхлого известняка.

Нижние артефакты могли сломаться попросту под весом верхних. Кстати, археологи обнаружили остатки глиняного раствора. Возможно, с его помощью древние люди пытались закрепить стелы и строго ориентировать их по сторонам света.

В целом из 73 стел неповрежденных ученые насчитали 46. Лишь два памятника не являются конусовидными. Их высота тоже различна, она варьируется от 32,5 до 81 сантиметра.

Многие стелы украшены резьбой, в основном изображениями людей и животных. Часть памятников украшена простыми мотивами, такими как заштрихованные круги, и геометрическими фигурами. Небольшое количество стел не имеет резных изображений.

Предварительные исследования показали, что стелы, вероятно, изначально стояли друг рядом с другом в вертикальном положении. На это указывают их более темные основания. Возможно, по истечении какого-то периода времени они были аккуратно уложены в горизонтальном положении.

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