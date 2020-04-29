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Netflix собирается возродить датский сериал "Правительство"

Новости
    29.04.2020, 21:45
Текст:   Юлия Авакова
Фото: twitter.com/DEADLINE Фото: twitter.com/DEADLINE
Фото: twitter.com/DEADLINE

Стриминговый сервис Netflix совместно с датской телерадиовещательной компанией DR собирается возродить беспрецедентно успешный сериал о политических интригах под названием "Правительство" (Borgen), который выходил с 2010 по 2013 год на датском телевидении и выдержал три сезона. Об этом сообщает портал Deadline.

Фото: www.kinopoisk.ru
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Режиссером продолжения станет датский сценарист и продюсер Адам Прайс, ранее участвовавший в разработке "Правительства", а впоследствии создавший нетипичный для северных краев сериал "Пути Господни" (Herrens veje) с Ларсом Миккельсеном в главной роли. Продюсированием сериала займется SAM Productions, а также Луисе Фольдагер Сёренсен и Стине Мельдгор.

В новом сезоне зрители снова увидят волевую женщину-политика Бригитте Нюборг (Сидсе Бабетт Кнудсен), ее помощников, а также уже бывшего руководителя ее пресс-службы Катрине Фёнсмарк (Бригитте Йорт Сёренсен), которая снова вернется к ремеслу журналиста.

Премьера нового сезона намечена на 2022 год, и она состоится на датском телевидении. Выход "Правительства" на международную аудиторию произойдет позднее, уже на Netflix. Кроме того, стриминговый сервис планирует сделать доступными для просмотра на своей платформе первые три сезона сериала, и произойдет это уже в текущем году.

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