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Ларс Миккельсен получил премию "Эмми" за "Пути Господни"

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    20.11.2018, 12:04
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ DR Фото: youtube.com/ DR
Фото: youtube.com/ DR

В США вручили премию International Emmy Awards - международную "Эмми".

Имена финалистов назвали в Нью-Йорке сегодня - перечень героев опубликован на сайте церемонии: одиннадцать статуэток уехали в Нидерланды, Данию, Германию, Израиль, Великобританию, Бельгию, Чили, Португалию.

Главные - лучшему актеру и лучшей актрисе - достались старшему брату "Ганнибала", датчанину Ларсу Миккельсену, известному по "Карточному домику" и "Шерлоку", за драматический сериал "Пути Господни" (Herrens veje) и немке Анне Шудт за драмедийный байопик "Насморка было бы достаточно" (Ein Schnupfen hätte auch gereicht) соответственно.

Наша рецензия на "Пути господни" - здесь.

Также в числе лауреатов: израильский Nevsu - как лучшая комедия, документальный фильм BBC "Прощай, Алеппо" (Goodbye Aleppo), криминальный испанский "Бумажный дом" (La Casa de Papel) - как лучшая драма, и чилийский мини-сериал Una Historia Necesaria - про годы правления в стране клики Пиночета.

International Emmy Awards присуждается наиболее успешным телевизионным проектам, снятым за пределами США.

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