Министр напомнил, что в военкоматах страны ввели усиленный дезинфекционный режим. На входе осуществляется барьерный контроль, а всех сотрудников обеспечили медицинскими масками и бактерицидными средствами.

"Кроме того, военкоматы перешли на новые методы работы с призывниками, в том числе на их дистанционное изучение и уточнение учетных данных с использованием телекоммуникационных средств. В результате к рассмотрению подготовлено уже более половины личных дел", - отметил Шойгу.

Он подчеркнул, что работу призывных комиссий с учетом объявленных президентом нерабочих дней в мае спланировали с 12-го числа будущего месяца. А отправку новобранцев по воинским частям начнут с 20 мая.

Для сохранения здоровья призывников в военных комиссариатах уже создали необходимые запасы медицинских масок, тестов и дезинфицирующих средств.

По прибытии в воинские части молодое пополнение пройдет двухнедельный карантин, заявил министр. Он добавил, что отслуживших свой срок солдат-призывников увольняют из армии, начиная с 18 апреля.

Министр сообщил, что сегодня в шести городах России - Подольске, Смоленске, Волгограде, Новосибирске, Ростове-на-Дону и Омске - военные введут в строй новые многофункциональные медцентры. Два таких объекта в Нижнем Новгороде и Одинцово уже работают. Еще восемь достраивают в разных уголках страны. Их сдадут в эксплуатацию до середины мая.

Во всех военкоматах страны ввели усиленный дезинфекционный режим. Там дистанционно уточняют и прове­ряют учетные данные призывников

Новые лечебницы по указанию президента России возводят в рамках борьбы с новой коронавирусной инфекцией. Одновременно идет работа по предупреждению распространения болезни в самой армии. "Для диагностики развернуты 23 специализированные лаборатории, способные в сутки проводить до 11,5 тысячи тест-исследований, - рассказал Шойгу. - Для изоляции лиц, контактировавших с больными, и наблюдения за ними сформировано 182 обсервационных центра на 30 тысяч пациентов. В военных госпиталях подготовлено 6745 мест для возможного лечения инфицированных военнослужащих".

По словам министра, для своевременной помощи в армии подготовили к развертыванию семь мобильных подразделений на 700 мест. С этой же целью выделено 86 врачебно-сестринских бригад. тобы разгрузить дальневосточные военные лечебницы, на госпитальном судне "Иртыш" подготовили 450 коек. Туда при необходимости положат неинфицированных коронавирусом пациентов. А сами госпитали примут больных с COVID-19.

Шойгу распорядился поставить надежной заслон на пути инфекции в войска, обеспечить заболевших медпомощью, регулярно пополнять запасы медицинских изделий, средств индивидуальной защиты, лекарств и тест-систем, продолжить обследование пациентов с подозрением на коронавирус.

На коллегии минобороны также проанализировали, как совершенствуется система управления и подготовки войск Центрального военного округа и ВДВ. Шойгу отметил, что в марте на вооружение десант принял восьмой батальонный комплект модернизированных боевых машин БМД-4М. До конца года в ВДВ поступят еще два батальонных комплекта.

Всего же в ближайшие восемь месяцев крылатой пехоте должны передать более 15 тысяч комплектов средств десантирования и парашютных систем, а также свыше 400 единиц нового и модернизированного вооружения. В результате доля современных образцов в ВДВ достигнет 72 процентов.