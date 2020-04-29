Постановление правительства Новосибирской области от 29 апреля 2020 года № 155-п "О внесении изменения в постановление Правительства Новосибирской области от 18.03.2020 № 72-п"

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" Правительство Новосибирской области постановляет:

Внести в постановление Правительства Новосибирской области от 18.03.2020 № 72-п "О введении режима повышенной готовности на территории Новосибирской области" следующее изменение:

Дополнить пунктом 4.4 следующего содержания:

"4.4. Министерству жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области (Архипов Д.Н.), министерству транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области (Костылевский А.В.) во взаимодействии с Главным управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по Новосибирской области (Стерликов Ю.Ю.), Управлением Федеральной службы по защите прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области (Щербатов А.Ф.), Управлением Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Новосибирской области (Шушаков В.С.), Главным управлением Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Новосибирской области (Орлов В.В.), органами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области:

обеспечить организацию и функционирование контрольно-пропускных пунктов информирования на автомобильных дорогах общего пользования в местах въезда на территорию Новосибирской области, условия для оформления и выдачи уведомлений, предписаний, постановлений, протоколов уполномоченными лицами в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";

осуществлять информирование пользователей автомобильными дорогами о мерах по ограничению доступа людей и транспортных средств на территорию Новосибирской области.".

Губернатор Новосибирской области А.А.Травников







