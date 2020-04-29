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29 апреля 2020 г.

Распоряжение правительства Новосибирской области от 29 апреля 2020 года № 157-рп "Об имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в режиме повышенной готовности на территории Новосибирской области"

Дата подписания 29 апреля 2020 г.
Опубликован 29 апреля 2020 г.

В связи с принятием постановления Правительства Новосибирской области от 18.03.2020 № 72-п "О введении режима повышенной готовности на территории Новосибирской области":

1. Департаменту имущества и земельных отношений Новосибирской области (Шилохвостов Р.Г.) по договорам аренды, заключенным в соответствии с постановлением Правительства Новосибирской области от 24.01.2017 № 10-п "О Порядке и условиях предоставления в аренду государственного имущества Новосибирской области, включенного в перечень государственного имущества Новосибирской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)", обеспечить:

1) в течение трех рабочих дней со дня обращения субъекта малого и среднего предпринимательства заключение дополнительного соглашения, предусматривающего отсрочку арендной платы, предусмотренной в 2020 году, и ее уплату равными частями в сроки, предусмотренные договором в 2021 году, или на иных условиях, предложенных арендатором, по согласованию сторон;

2) уведомление в течение трех рабочих дней со дня вступления в силу настоящего распоряжения субъектов малого и среднего предпринимательства о возможности заключения дополнительного соглашения в соответствии с подпунктом 1 настоящего пункта.

2. Областным исполнительным органам государственной власти Новосибирской области по договорам аренды, заключенным в соответствии с постановлением Правительства Новосибирской области от 24.01.2017 № 10-п "О Порядке и условиях предоставления в аренду государственного имущества Новосибирской области, включенного в перечень государственного имущества Новосибирской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)", обеспечить:

1) заключение подведомственными государственными унитарными предприятиями Новосибирской области и государственными учреждениями Новосибирской области в течение трех рабочих дней со дня обращения субъекта малого и среднего предпринимательства дополнительного соглашения, предусматривающего отсрочку арендной платы, предусмотренной в 2020 году, и ее уплату равными частями в сроки, предусмотренные договором в 2021 году, или на иных условиях, предложенных арендатором, по согласованию сторон;

2) уведомление в течение трех рабочих дней со дня вступления в силу настоящего распоряжения субъектов малого и среднего предпринимательства о возможности заключения дополнительного соглашения в соответствии с подпунктом 1 настоящего пункта.

3. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

Губернатор Новосибирской области А.А.Травников



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