Сейчас идет активное экспертное обсуждение проекта поправок в Гражданский кодекс, в которых прописываются права и обязанности соседей. Главный принцип новых правил: взаимное уважение.

Если нарушителей зафиксировать на видео, то их ждет не только административный штраф. Фото: РИА Новости www.ria.ru

Никто не спорит, уважать друг друга нужно. Но в реальной жизни не так-то просто это сделать. Как рассказывает председатель Союза дачников Подмосковья, первый зампред Московской областной Думы Никита Чаплин, более трети споров в судах связаны с границами земельных участков, а каждый десятый - с землепользованием.

Если поправки в Гражданский кодекс примут, как же они помогут в решении самых актуальных вопросов для дачников.

Из-за построек и деревьев на соседских участках у меня очень темно. Можно что-то сделать?

Как поясняет Никита Чаплин, в правилах застройки земельного участка в принципе ничего не меняется. Собственник земельного участка может возводить на нем здания и сооружения, осуществлять их перестройку или снос, разрешать строительство на своем участке другим лицам. Главное условие - соблюдение градостроительных и строительных норм и правил, а также требований о целевом назначении и разрешенном использовании земельного участка.

Если владелец участка возвел дом, высота которого не выше 20 метров или три этажа, он имеет на это право. И здесь уже ничего не сделать. Если же человек на своем дачном участке умудрился возвести многоэтажку, ее однозначно предпишут либо снести, либо привести в соответствие с градостроительными нормами.

Когда речь идет о высоких заборах или слишком густых и высоких деревьях, то тут, конечно же, должен действовать принцип уважения к тем, кто живет рядом, что и заложено в поправках в ГК. Но если Иван Петрович с Василием Ивановичем никак не могут договориться, то есть богатая судебная практика: иски о сносе высокого забора, о вырубке высоких деревьев на соседнем участке, о перестройке крыши, чтобы вода не текла от соседа.

Соседи постоянно что-то жгут на своем участке, и весь дым идет ко мне. А другие очень шумные. Как спасаться от шума и неприятных запахов?

Понятно, что дым и шум распространяются не только на смежные участки. Часто такие соседи не дают нормально жить на даче всей улице.

Если нарушителей зафиксировать на видео, то их ждет не только административный штраф. Соседи могут направить исковое заявление в суд о возмещении морального вреда.

Но это касается только злостных нарушителей.

Канализация с соседнего участка стекает ко мне. Что делать?

В этой ситуации следует обратиться в Роспотребнадзор или прокуратуру, чтобы зафиксировать факт нарушения санитарного законодательства.

Также после подтверждения выявленных нарушений владелец участка, права которого нарушены, сможет обратиться в суд за компенсацией материального ущерба, причиненного поверхностному слою земли, а также морального вреда.