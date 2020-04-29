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29.04.2020 04:22
Рубрика: Экономика

Договоримся по-соседски

Какие споры чаще всего возникают между дачниками
Текст: Ольга Игнатова
Российская газета - Неделя № 94(8148)
Сейчас идет активное экспертное обсуждение проекта поправок в Гражданский кодекс, в которых прописываются права и обязанности соседей. Главный принцип новых правил: взаимное уважение.
Если нарушителей зафиксировать на видео, то их ждет не только административный штраф. Фото: РИА Новости www.ria.ru Если нарушителей зафиксировать на видео, то их ждет не только административный штраф. Фото: РИА Новости www.ria.ru
Если нарушителей зафиксировать на видео, то их ждет не только административный штраф. Фото: РИА Новости www.ria.ru

Никто не спорит, уважать друг друга нужно. Но в реальной жизни не так-то просто это сделать. Как рассказывает председатель Союза дачников Подмосковья, первый зампред Московской областной Думы Никита Чаплин, более трети споров в судах связаны с границами земельных участков, а каждый десятый - с землепользованием.

Если поправки в Гражданский кодекс примут, как же они помогут в решении самых актуальных вопросов для дачников.

Из-за построек и деревьев на соседских участках у меня очень темно. Можно что-то сделать?

Фото: iStock
Дачники смогут заочно голосовать на собраниях садоводческих товариществ

Как поясняет Никита Чаплин, в правилах застройки земельного участка в принципе ничего не меняется. Собственник земельного участка может возводить на нем здания и сооружения, осуществлять их перестройку или снос, разрешать строительство на своем участке другим лицам. Главное условие - соблюдение градостроительных и строительных норм и правил, а также требований о целевом назначении и разрешенном использовании земельного участка.

Если владелец участка возвел дом, высота которого не выше 20 метров или три этажа, он имеет на это право. И здесь уже ничего не сделать. Если же человек на своем дачном участке умудрился возвести многоэтажку, ее однозначно предпишут либо снести, либо привести в соответствие с градостроительными нормами.

Когда речь идет о высоких заборах или слишком густых и высоких деревьях, то тут, конечно же, должен действовать принцип уважения к тем, кто живет рядом, что и заложено в поправках в ГК. Но если Иван Петрович с Василием Ивановичем никак не могут договориться, то есть богатая судебная практика: иски о сносе высокого забора, о вырубке высоких деревьев на соседнем участке, о перестройке крыши, чтобы вода не текла от соседа.

Соседи постоянно что-то жгут на своем участке, и весь дым идет ко мне. А другие очень шумные. Как спасаться от шума и неприятных запахов?

Понятно, что дым и шум распространяются не только на смежные участки. Часто такие соседи не дают нормально жить на даче всей улице.

Фото: Сергей Куксин
Как оформить право на садовый или дачный дом в упрощенном порядке

Если нарушителей зафиксировать на видео, то их ждет не только административный штраф. Соседи могут направить исковое заявление в суд о возмещении морального вреда.

Но это касается только злостных нарушителей.

Канализация с соседнего участка стекает ко мне. Что делать?

В этой ситуации следует обратиться в Роспотребнадзор или прокуратуру, чтобы зафиксировать факт нарушения санитарного законодательства.

Также после подтверждения выявленных нарушений владелец участка, права которого нарушены, сможет обратиться в суд за компенсацией материального ущерба, причиненного поверхностному слою земли, а также морального вреда.

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